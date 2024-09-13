舒適堡｜灣仔HEALTHY通告稱　續與其他分店業主磋商　盼原址營運

舒適堡灣仔店改以「HEALTHY」名義開業第二日，地下大堂有數十名舒適堡會員排隊，查詢會籍後續問題。樓下亦張貼通告，稱HEALTHY仍繼續與舒適堡其他分店的原業主緊密磋商，務求盡可能租用原址營運，以味HEALTHY將不只接手一間舒適堡分店。



舒適堡灣仔店改以「HEALTHY」名義開業第二日，地下大堂有數十名舒適堡會員排隊。(讀者提供)

舒適堡早前宣稱位於灣仔京城大廈的分店，將由新投資者「HEALTHY」接手，昨日店鋪已開業，接受舒適堡舊有會員登記，聲稱可免費提供餘下未完成的服務，並要求簽署同意書。不過，有關條文要求會員再額外簽署協議，又聲明無義務取代舒適堡剩餘服務，有律師提醒消費者，要索取有關文件細閱。

根據「HEALTHY」於大堂張貼的通告指，除提到可為舒適堡原有客戶免費提供餘下所有健身卡、私人教練課程及美容服務，亦指轉換手續不設限期。另外，通告稱HEALTHY仍繼續與舒適堡其他分店的原業主緊密磋商，務求盡可能租用原址營運，

舒適堡本月6日突然宣布「暫時全線結業」，海關近日已拘捕兩名舒適堡董事，二人涉違反《商品說明條例》，警將循刑事方向調查。海關和警方昨日分別到銅鑼灣怡和街及京城大廈的分店搜查。海關指，截至昨日（12日)下午4時，接獲1492宗舉報，涉及預繳健身及美容金額約7,200萬元 。

消委會則指，截至昨日下午6時，共接獲3,289宗相關投訴，涉及總金額約1.13億 ，平均每宗個案涉及金額為約3.4萬。金額最高一宗涉及約182萬，最低一宗涉及99元。