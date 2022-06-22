社署建立資訊系統收集露宿者資料　油尖旺連續三年成最多登記地區

過去5年，本港露宿者人數增加七成，有立法會議員關注全港各區的露宿者人數，以及露宿者的緊急、短暫或長期住宿服務的詳情及過去3年的入住率等資料。數據顯示，2021至2022年度，全港最多登記露宿者的地區為油尖旺區，佔登記露宿者人數的39%；其次為深水埗區，佔登記露宿者人數的27%。社署表示，署方會不時檢視是否需要優化「資料系統」的登記程序及統計準則。



立法會議員陳沛良今日（22日）向勞工及福利局局長羅致光查詢有關全港各區的露宿者人數，以及露宿者的緊急、短暫或長期住宿服務的詳情及過去3年的入住率等資料。社署回覆指已建立了「露宿者電腦資料系統」，經由署方及非政府機構的個案服務單位，以及專門為露宿者提供服務的非政府機構，包括由社署資助的露宿者綜合服務隊及邊緣社群支援計劃收集資料。

數據顯示，露宿者主要在街上、路邊、天橋及公園等地點露宿，而2021至2022年度，全港最多登記露宿者的地區為油尖旺區，佔登記露宿者人數的39%；其次為深水埗區，佔登記露宿者人數的27%。社署表示，社工需在取得露宿者同意後，才可向署方提交露宿者資料，而且在露宿者情況有變後，需盡快更新資料，署方亦會不時檢視是否需要優化「資料系統」的登記程序及統計準則。

提供620個臨時宿位

此外，社署指現時為露宿者而設的臨時宿位共有620個，包括228個獲社署資助並由非政府機構營辦的短期宿舍及緊急收容中心宿位，以及392個由非政府機構自負盈虧提供的宿位。當中男性及女性宿位數目分別有472及148個，2019年至2020年度、2020年至2021年度及2021至2022年度（截止2021年12月），資助宿位的平均入住率分別約為83%、75%及74%。

疫下維持外展探訪服務

至於社署所資助的三隊露宿者綜合服務隊，在2019年至2020年度、2020年至2021年度及2021至2022年度（截止2021年12月），每年度分別進行1,075、1,347及1,162次外展探訪，接觸了622、837及532位露宿者，疫下期間服務隊仍然維持外展探訪服務。

而2019年至2020年度及2020年至2021年度，政府就露宿者綜合服務（包括住宿服務）向非政府機構提供的資助分別為2,360萬元及2,750萬元，2021至2022年度的修訂預算則為2,960萬元。社署強調，相關部門會為其負責的範圍進行清潔工作，以保持環境衞生，各政府部門及地區服務單位亦會繼續緊密合作，為露宿者提供適切援助。

月初通過露宿者之家位置進行油麻地戲院第二期工程

政府擬斥資2.2億進行油麻地戲院第二期建築工程，在油麻地戲院旁、前身為上海街垃圾站及露宿者之家的位置，興建一座樓高六層的建築物，並於月初立法會工務小組中通過。議員江玉歡當時指出，該處有露宿者服務單位，關注拆卸後，長遠應如何處理露宿者問題。民政局代表回應指，露宿者服務中心現已重置在巧翔街，形容問題是「已解決咗」。