審計報告｜露宿者9年增2.6倍至逾1500人　政府服務隊涵蓋不足一半

登記露宿者人數9年間急升2.6倍，由2013年3月底的595人，上升至今年3月底的1,564人。當中50歲或以上的露宿者人數，更由323人上升至1,070人，增幅達3.3倍。審計署就社署為露宿者提供的社會福利支援服務進行審查，發現獲社署提供津貼的3支機構服務隊，所涵蓋的露宿者人數總和，不足全港登記露宿者人數的一半；男女登記露宿者的人均資助宿位數目均有下降。審計報告更指出，露宿者資料系統統計數字未反應實際人數。



登記露宿者人數9年間急升2.6倍，由2013年3月底的595人，上升至2022年3月底的1564人。（資料圖片）

3隊服務隊 涵蓋不足全港登記露宿者一半

社署現時向3間機構（下稱機構A、B及C）提供津助，分別在香港島及離島（A區）、油尖旺區（B區），以及九龍（除油尖旺區外）和新界（C區）各營辦一支服務隊，為露宿者提供包括外展探訪、輔導、安排入住宿舍等綜合服務。在2021/22年度，3支服務隊共向623名露宿者提供個案工作服務。

審計署指出，留意到截至今年3月底，3間服務隊機構在各項服務量標準議定水平中，所涵蓋的露宿者人數總和，不足全港登記露宿者人數的一半。以一年內接觸的露宿者人數為例，3間服務隊機構在2021/22年度議定水平為419人，僅佔全港登記露宿者人數1,564人的27%。

另外，個別服務隊機構2021/22年度服務量標準的議定水平，與所屬地區的登記露宿者人數不相稱，例如有805名登記露宿者的C區，議定接觸露宿者人數為165人，佔區內登記露宿者2成；而A區有149名登記露宿者，但有關議定人數卻為112人，已佔區內登記露宿者的7成半。

疫情下，不少無家者於通州街露宿。(資料圖片)

指露宿者資料系統統計數字未反應實際人數

審計署亦指出，露宿者資料系統的統計數字未能反映露宿者實際人數。按現時做法，不論露宿者有否登記，服務機構都會向他們提供服務，並備存服務使用者資料庫，記錄所接觸露宿者的資料和向其提供的服務。

審計署留意到，機構A及C均有在其服務使用者資料庫記入露宿者在登記後獲得的獨有編號，惟機構B沒有。審計署指，由於機構B的其服務使用者資料庫中，並沒有記錄露宿者資料系統的獨有參考編號，以致該資料庫所備存的露宿者資料無法與露宿者資料系統中的資料配對，未能確定露宿者資料系統中有登記的服務使用者人數。

而露宿者資料系統不止會用作統計，也是社署用作未來資源和服務規劃的參考資料之一。審計署建議，社署應與機構B研究能否確定區內尚未登記的露宿者人數，將有助確定本港尚未登記的露宿者總人數。同時，社署宜研究措施，在不會識別露宿者個人資料的情況下，定期從服務隊機構收集尚未登記的露宿者的資料，從而為本港備存更準確的露宿者統計資料。

男女登記露宿者的人均資助宿位數目下降

就緊急及短期宿舍服務，3間提供綜合服務的機構及3間提供宿舍服務的機構，合共在8個地點提供288個資助宿位，在2021/22年度，有460名露宿者曾入住。審計署審查發現，男女登記露宿者的人均資助宿位數目均有下跌，分別由2018年3月底的0.19個及0.3個，下降至今年3月底的0.14個及0.17個，而機構也沒有將男資助宿位和女資助宿位使用率的統計數字分開備存。

▼露宿者情況▼



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資助宿位與區內登記露宿者人數不相稱

審計署也指出，各地區的資助宿位數目與該區的登記露宿者人數不相稱，在2017/18年度至2021/22年度的5年間，有三間機構分別有4、3 和1年沒有達到80%平均使用率的議定水平。其中有機構表示，部分宿舍的使用率較低，可能出於露宿者對入住宿舍的考量，例如選擇在工作地點或社交網絡附近的宿舍，或露宿以獲取更寬敞的居住空間。

審計署建議，社署檢視資助宿舍的供應，並採取適當跟進行動，社署也應考慮要求機構定期匯報男資助宿位和女資助宿位各自的使用率。另外，審計署建議社署持續檢視長期留宿的情況，尤其是涉及年老或有健康問題的露宿者，可協助他們尋找較長期的居所，為他們提供適切支援。社署署長同意審計署的建議。