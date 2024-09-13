iPhone16接受預訂　8時開售時要等10分鐘才成功進入預購頁面

蘋果公司日前舉行iPhone16系列發布會，新iPhone將搭載Apple Intelligence（蘋果AI）功能，並推出全新的沙漠色鈦金屬色。iPhone16本港時間今日（13日）晚上8時起接受預訂，下周五（20日）起發售。



記者今晚8時嘗試進入網站，惟網頁寫有「在我們進入你的預購流程前，請留在此頁面」，等候約10分鐘後才成功進入預購頁面。如今日成功預購iPhone16 Pro的沙漠色鈦金屬色，網頁顯示最早送達日期為9月26日，已比首發日9月20日延遲了6日；其餘三種顏色的送達日期為9月20日；到9時許，預計送達時間最快要到10月4日，最遲要等到10月12日。



iPhone16今日（13日）晚上8時起接受預訂，記者於相同時間嘗試進入網站，惟網頁寫有「在我們進入你的預購流程前，請留在此頁面」，等候約10分鐘後才成功進入預購頁面。（網頁截圖）

蘋果AI測試版限於語言均設為英文 (美國) iPhone

蘋果公司即將推出的iPhone 16將首次搭載Apple Intelligence，根據網上資料指，蘋果AI功能強大，包括可協助用家校對文字、改善寫作風格、總結文章摘要、文字轉圖像模型、電話錄音和轉錄等。不過ChatGPT並未向香港開放，未知所搭載模組如何。

iPhone 16有五種顏色，包括黑色、白色、粉紅色、湖水綠色、湛海藍色；iPhone 16 Pro則有四種顏色，包括黑色鈦金屬、白色鈦金屬、原色鈦金屬、全新的沙漠色鈦金屬。

如今日成功預購iPhone16 Pro的沙漠色鈦金屬色，網頁顯示送達日期為9月26日至10月2日，比原定的9月20日延遲了6日。（網頁截圖）

iPhone16今日（13日）晚上8時起接受預訂，記者於相同時間嘗試進入網站，惟網頁寫有「在我們進入你的預購流程前，請留在此頁面」，等候約10分鐘後才成功進入預購頁面。（網頁截圖）

蘋果iPhone16新增蘋果AI。（蘋果官網圖片）