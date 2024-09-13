TABASCO辣椒仔辣汁無列明含二氧化硫　食安中心籲勿食用有關批次

食物環境衞生署食物安全中心今日（13日）公布，TABASCO辣椒仔一個樣本的二氧化硫含量雖然低於法例列明的最高准許含量，但食物標籤未有標明有關添加劑的作用類別和名稱。馬來西亞MY MURNI牌麵條產品「Mee」一個麵條樣本，也被驗出防腐劑二氧化硫含量超出法例標準上限2.4倍，食物標籤亦未有標明有關添加劑的作用類別和名稱。



中心呼籲市民停止食用受影響批次產品，業界如持有受影響批次產品，亦應立即停止使用或出售。



產品資料如下︰

辣汁產品名稱：PEPPER SAUCE

品牌：TABASCO

產地：美國

容量：150毫升

此日期前最佳：2028年8月30日

經銷商：Sims Trading Co., Ltd.

熱線：2262 1559

麵條產品名稱：Mee

品牌：MY MURNI

來源地：馬來西亞

淨重：450克

此日期或之前食用：2024年8月27日

進口商：頌恩國際貿易有限公司

熱線：3990 2814

食物安全中心公布，透過恆常食物監測計劃，分別從進口層面和灣仔一零售點檢取上述麵條和辣汁樣本作檢測。結果顯示，TABASCO PEPPER SAUCE（辣椒仔辣汁）一個樣本的二氧化硫含量，雖然低於法例列明的最高准許含量，但樣本的食物標籤並未有標明有關添加劑的作用類別和名稱。

MY MURNI 「Mee」麵條樣本的二氧化硫含量為百萬分之六十八（68ppm），超出《食物內防腐劑規例》（第132BD章）上限的百萬分之二十（20ppm），即超標2.4倍。中心指該樣本的食物標籤亦未有標明有關添加劑的作用類別和名稱。