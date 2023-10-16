錦華坊雞蛋麵防腐劑超標　佳之選瑤柱麵再違規　食安中心指令停售

食物環境衞生署食物安全中心今日（16日）公布，一個錦華坊雞蛋麵樣本防腐劑含量超標，另有一個佳之選瑤柱麵樣本驗出含有可在某些食物中使用的防腐劑二氧化硫，兩個的食物標籤均未有標明有關添加劑的作用類別及名稱。有關製造商以及經銷商已按中心指示對受影響批次產品進行回收。



產品名稱：香港製造雞蛋味麵

品牌：錦華坊

產地：香港

淨重：四百五十四克

此日期前最佳： 2025年8月15日

製造商：錦華坊

熱線：2614 2160

中心透過恆常食物監測計劃，從柴灣一超級巿場檢取錦華坊雞蛋麵樣本作檢測。結果顯示，樣本的二氧化硫含量為百萬分之六十一，超出法例上限的百萬分之二十。而該樣本的食物標籤亦未有標明有關添加劑的作用類別及名稱。

而中心早前已公布，一個佳之選瑤柱麵樣本含二氧化硫，雖然含量低於《食物內防腐劑規例》（第132BD章）列明的最高准許含量，但樣本食物標籤並未有標明有關添加劑的作用類別及名稱。中心於跟進調查時再從該超級市場抽取另一批次的瑤柱麵樣本作檢測，結果發現類似違規事項。

產品名稱：瑤柱麵

品牌：佳之選

產地：中國

淨重：四百五十四克

此日期前最佳：二○二四年十二月十五日

經銷商：百佳超級市場（香港）有限公司

熱線：2606 8658

中心已知會涉事商戶和製造商及經銷商上述違規事項，有關製造商及經銷商表示，已按中心指示對受影響批次產品進行回收，市民可於辦公時間致電相關熱線，查詢上述產品的回收事宜。如有足夠證據，中心會提出檢控。中心指，會知會業界、繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。

中心發言人提醒，業界在食物內使用防腐劑須遵照《食物內防腐劑規例》（第132BD章）中的規定。而根據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》（第132W章）規定，所有在本港出售的預先包裝食物如含有超過百萬分之十的亞硫酸鹽，有關的亞硫酸鹽的作用類別及其名稱須在配料表中指明。違者一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。

二氧化硫是防腐劑，可用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物。二氧化硫可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。不過，對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。