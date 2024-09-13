舒適堡結業｜會員轉由Healthy提供剩餘服務　消委會：條款不清晰

舒適堡PHYSICAL連鎖健身中心宣布暫時結業後，灣仔分店改名為Healthy並於周四（12日）重開，舒適堡會員簽署有一份「申請取代舒適堡提供剩餘服務同意書」，便可使用。消費者委會指出，該份「同意書」的條款細節並不清晰，而當中列明「Healthy對教練及課堂的日期/時間安排有最終決定權」，亦指出「沒有向消費者提供取代舒適堡剩餘服務的義務」，意味消費者最終未必一定會享有原有服務或服務水平。



累計投訴增至3666宗 涉款1.236億

消委會表示，截至今日（13日）下午6時，接獲對舒適堡的投訴增至3,666宗，涉及總金額1.236億元 ，平均每宗個案涉及金額為33,707元。金額最高一宗涉及181.7萬元，最低一宗涉及99元。消委會將密切留意事態發展，消費者如有需要，可聯絡消委會尋求協助。

在原舒適堡灣仔分店開業的Healthy，在通告聲稱可為原有客戶免費提供餘下所有健身卡、私人教練課堂及美容服務，但職員卻要求會員必須先簽署一份「申請取代舒適堡提供剩餘服務同意書」。

消委會：未能掌握營運商「Healthy」資料

消委會指該份「同意書」的條款細節並不清晰，其中至目前為止，消費者未能掌握營運商「Healthy」的背景、資歷及狀況；同意書列明提供「標準客戶協議書／健身合同」及「營運守則及規定」的條款，但同時提及「Healthy對教練及課堂的日期/時間安排有最終決定權」，亦指出「沒有向消費者提供取代舒適堡剩餘服務的義務」，意味着消費者最終未必一定會享有原有服務或服務水平。

消委會表示，「同意書」列明如申請獲批，消費者須即時簽署Healthy的標準客戶協議書／健身合同，否則申請將被視為撤回，但貿然同意向Healthy提出申請，不論申請是否獲批，或會影響消費者對舒適堡的申索權益。

消委會指出，既然舒適堡方沒有為轉換手續設下期限，建議消費者不用急於簽署，可再觀察一段時間，待商戶提供更多資訊再作出知情選擇，考慮是否到「Heathy」享用原有合約中的餘下服務，如有需要亦應諮詢法律意見。