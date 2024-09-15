學童輕生｜葉兆輝指半數涉破碎家庭生命失熱誠　校長盼家長勿比較

學童精神健康備受關注，香港大學防止自殺研究中心與生命熱線早前公布研究，發現15歲以下青少年自殺率有增長，由前年十萬人0.9個增至去年十萬人2.9個。



港大防止自殺研究中心總監葉兆輝今早（15日）在電台節目提到，去年20宗15歲或以下的自殺個案中，有一半來自單親或離婚家庭，部份遺書透露「遺憾感」、「無望感」，反映年青人對未來無興趣、找不到對生命的熱誠，「我哋做大人，要檢討下點樣做好啲。」



輔導教師協會主席、香港迦密中學校長何玉芬表示，曾有家長群組討論常識測驗，有家遂找出200題時事題，著子女背誦，構成不必要壓力，建議家長「狠心啲，唔好睇。」



香港大學賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝表示，在去年20多宗15歲或以下的自殺個案中，有一半來自單親或離婚家庭，反映更需關注及支援相關背景的學童。（資料圖片／林靄怡攝）

20多宗15歲或以下自殺個案 一半來自單親或離婚家庭

港大防止自殺研究中心總監葉兆輝在商台《政好星期天》指，年青人自殺非因單一問題，涉及學校壓力、家庭問題等，在去年20多宗15歲或以下的自殺個案中，有一半來自單親或離婚家庭，反映更需關注及支援相關背景的學童。

葉兆輝指，若然只有十來歲的年青人對未來無興趣、找不到對生命的熱誠，「我哋做大人，要檢討下點樣做好啲。」（資料圖片）

遺書透露「遺憾、無望感」 反映年青人對未來無興趣

他又提到，部份自殺學童的遺書透露「遺憾感」、「無望感」，直指只有十來歲的年青人對未來無興趣、找不到對生命的熱誠，「我哋做大人，要檢討下點樣做好啲。」

迦密愛禮信中學校長何玉芬建議家長少看通訊群組資訊。（資料圖片／歐嘉樂攝）

校長建議家長少看群組資訊 避免比較令子女感壓力

輔導教師協會主席、香港迦密中學校長何玉芬則指，經過一個暑假再開學，確實會為學童增添壓力，但近年教育界也有改變，嘗試創造空間、多辦活動，讓學童感受到有人支持、感受多些快樂。

針對學業上的壓力，她提到，很多家長其實明白不應將子女與他人比較，不應安排子女參與太多活動，惟當家長在通訊群組看到大量資訊，難免會將子女與人比較。

她舉例說，遇過一位家長在群組見到有人分享學校常識考識中的時事題，遂找出200題時事題，著子女背誦，學校原意是想鼓勵學童接觸時事，但過猶不及便會變成不必要的壓力，建議家長少看群組資訊：「狠心啲，你唔好睇。」

葉兆輝：勿將學童自殺問題與學童看精神科醫生對等

提到學校怎樣支援學童，葉兆輝就提到，教育界對自殺仍有很多迷思、仍會猶豫是否能與學生討論，目前正在做一些培訓，希望大家要明白並非「收喺地毯底就唔會有問題 」，反而是可以講、需要講。

港大香港賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝指，目前是需要一個有效的支援系統，令老師、校長有信心和能力處理學童自殺問題。（資料圖片）

倡當局全面檢視問題 設有效支援系統

教育界不少聲音希望當局延續三層應急機制，何玉芬在節目中也表示機制對學校有很大幫助，希望可以恆常化。葉兆輝則表示，同意學童如有精神健康問題，應及早介入及接受醫治，但認為不應該將學童自殺問題與學童看精神科醫生對等。

他續指，據研究反映，十個輕生學童中，只有兩成接受精神治療，認為目前是需要一個有效的支援系統，令老師、校長有信心和能力處理學童自殺問題，「三層架構、兩層架構、定一層架構，可以再討論。」他也建議當局要深究有關問題，不宜「廚房濕晒，大家都忙著去整乾佢，但唔記得關水喉」，要「全面去睇，逐樣逐樣去睇」。

葉兆輝也表明，幸福校園應該是一個學童感到安全、開心、被人接納、有機會去愛人的地方，「可以好簡單咁講，星期一朝早我係咪鍾意返學?」然而，疫情下學生有一段長時間上網課，成長有空白期，師生關係也需時建立，「唔會返返學就復原，要時間要資源要心機去做。」、「就係要大家耕耘去做。」