舒適堡｜陳健波支持盡快立法訂立冷靜期　指可帶來三點好處

身兼行會成員的保險界立法會議員陳健波拍片表態支持盡快立法訂立冷靜期，並指會有三點好處，包括讓消費者簽約後仍可思考清楚，有助打擊不良銷售手法，尤其保障長者、學生和弱能人士；也有助提升消費者對產品信心及有助釐定統一冷靜期定義，減少爭拗。



陳健波拍片表明支持立法訂立冷靜期，並指會有三個好處（陳健波Fb影片截圖）

陳健波在片中稱支持訂立冷靜期，並指會有三點好處。首先，是保障消費者。他指，立法會早在2019年曾討論立法訂立冷靜期，主要針對美容和健身業界較多投訴、涉及較大預繳金額的服務，只是當年未能達成共識。

他在片中指認為，立法訂立冷靜期可以帶來三點好處。首先，可以讓消費者在簽署合約後仍可思考清楚，可於指定時間內取消合約並無條件獲得退款，消委會每年接獲逾千宗涉不良銷售手法的投訴，當中約一成涉及威迫簽約，冷靜期有助打擊以威迫手段的不良銷售手法，尤其保障長者、學生和弱能人士等，一些較易受影響的消費者。

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其次，是有助提升消費者對產品信心。他指當年討論訂立冷靜期時，有業界擔心冷靜期會令他們生意減少，「其實真金不怕洪爐火」只要產品和服務好，毋需擔心消費者思考後放棄購買。他指保險業早在九十年代只設有冷靜期，增加消費者的保障，反而有助提升消費者的信心，對行業形象也有正面影響。

最後，立法訂立冷靜期有助統一定義，減少爭拗。他指近年有商戶自設冷靜期，但定義有異，例如有冷靜期只有廿四小時、收取贈品後便不能取消合約等，「有冷靜期等於無，反而引起更多爭議，立法規管運作安排，減少投訴與爭拗，又可減少因處理爭議而產生的成本。

他指，世上有多個地方有為特定行業服務或交易訂立冷靜期，相信香港可以在改善消費者權益和顧及營商環境之間取得平衡，他支持盡快立法。