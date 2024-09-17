舒適堡｜消委會：投訴增至4400宗　涉款逾1.46億

有38年歷史的連鎖健身中心舒適堡月初結業，消委會截至今日（17日）下午4時，共接獲4,400宗投訴，較昨日（16日）再多209宗；總涉款則升至超過1.46億元，比昨日再多逾600萬元。現時每宗個案平均涉33,188元。金額最高一宗維持1,817,600元，最低一宗則涉99元。



▼9月13日 大批舒適堡會員到改名「HEALTHY」灣仔分店查詢轉會▼



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2024年9月8日，舒適堡灣仔京城大廈的分店仍重門深鎖。（資料圖片／廖雁雄攝）

消委會今午指，截至2024年9月17日下午4時，本會共接獲4,400宗有關今次事件的投訴，涉及總金額146,026,325元 ，平均每宗個案涉及金額為33,188元。金額最高一宗涉及1,817,600元，最低一宗涉及99元。

本月6日，舒適堡突然宣布「暫時全線結業」，並在稍後時間交代有新投資者。惟海關早前拘捕兩名舒適堡董事，二人涉違反《商品說明條例》，警方稱將循刑事方向調查。海關和警方前日則分別到銅鑼灣怡和街及京城大廈的分店搜查。

至於舒適堡位於灣仔京城大廈的分店，周四（12日）改以「HEALTHY」名義開業，接受舒適堡舊有會員登記，聲稱可免費提供餘下未完成的服務，並要求簽署同意書。不過，有關條文要求會員再額外簽署協議，又聲明無義務取代舒適堡剩餘服務，有律師提醒消費者，要索取有關文件細閱。

總幹事黃鳳嫺早前於電視台節目曾交代指，直至上周四為止（12日），消委會共收到約40宗個案涉及結業前3日簽約，當中有人每天簽一張12萬合約，合共36萬元。她又透露，今次個案大多涉「打感情牌」，事主多因被相熟教練遊說而選擇簽約。