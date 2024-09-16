香港美誠月餅｜官方抖音門店客服覆廣州傳媒：品牌基因源自香港

近日內地主播帶貨平台「三只羊」力推的「香港美誠月餅」被揭沒有在香港出售或製造，產品產自廣州及佛山廠房，《香港01》也發現其香港公司登記地址為灣仔一間秘書公司。有內地傳媒以消費者名義，諮詢美誠月餅官方抖音銷售門店客服，對方解釋「品牌基因與研發團隊均源自香港」，為了更好的拓展市場需求，故在廣州與佛山設立了營銷中心與生產基地；但迴避回答「香港有賣嗎」問題，沒正面回覆「廣州哪裡有賣」，更着佯裝顧客的記者「對於不實報道，也辛苦您不要相信」。



深陷輿論風波的三隻羊集團旗下各大主播近期均在售標榜「香港美誠高端月餅」。（影片截圖）

深陷輿論風波的三隻羊集團旗下各大主播近期均在售標榜「香港美誠高端月餅」。面對洶湧的罵聲，主播關閉了評論功能。（《新黃河》）

香港美誠2019年註冊 唯一股東報住廣州

美誠月餅的品牌運營方為廣州市美誠食品有限公司，該公司隸屬香港美誠食品集團有限公司。本港公司註冊處資料顯示，香港美誠食品集團於2019年4月15日註冊，已申請註冊多個「香港美誠月餅」、「MEISUN FINE CAKE 香港美誠餅藝」的商標。該公司唯一股東為李水清（LI, SHUIQING），報住廣州。

位於廣州花都區獅嶺鎮的廣州市美誠食品科技有限公司是美誠月餅的生產廠商。（《澎湃新聞》）

花都區市場監管局：加緊加快推進核查有否「虛假宣傳」

《廣州日報》周日（15日）報道，花都區市場監管局對廣州市美誠食品有限公司進行了核查。該局表示，針對公眾關注的「是否在香港註冊」、「是否屬於香港品牌」等問題，美誠提供了香港美誠食品集團有限公司在香港註冊的商事登記資料，出具了香港美誠食品集團有限公司在香港註冊「MEISUN」、「美誠」、「香港美誠月餅」商標的相關證明，同時也提供了該企業與香港美誠食品集團有限公司之間的商標使用授權等文件。

花都區市場監管局表示，針對是否涉及「虛假宣傳」問題，因涉及面較廣，涉事企業和帶貨公司（合肥三只羊網絡科技有限公司）分屬不同地域，跨地域核查需要協調多方屬地監管部門，監管局將加緊加快推進核查進度，依法依規處理，及時回應群眾和媒體關注。

美誠官方抖音門店客服：研發團隊也源自香港

《廣州日報》記者以消費者名義，諮詢美誠月餅官方銷售門店抖音的「美誠禮官方旗艦店」客服。報道引述客服表示，美誠與香港有關連，並解為何沒有在香港製造。

美誠品牌是在香港註冊並擁有商標註冊證書的，品牌基因與研發團隊均源自香港。美誠為了更好的拓展市場需求，在廣州與佛山設立了營銷中心與生產基地，強化供應鏈管理，提升品牌競爭力。 美誠官方抖音門店客服

美誠官方抖音門店客服強調每款產品均符合國家食品安全標準，客服還提供了香港註冊商標證書截圖，但該截圖中商標名稱為「美誠禮」。

客服迴避回應「香港有賣嗎」及「廣州哪裡有賣」

面對「香港有賣嗎」的問題，客服僅表示「美誠品牌業務立足於布局全國市場，我們有全國代理經銷商，美誠月餅也有進駐線下大型商超，因此在線上線下渠道均有售賣。」

但當被問到「廣州哪裡有賣」時，客服並沒正面回覆，僅表示店鋪承諾所有產品均屬於官方正品，每款產品都符合國家食品安全標準，「對於不實報道，也辛苦您不要相信」，客服還表示，只是負責線上銷售。

商品頁面「美誠月餅」前用小字號標明「香港」二字

《廣州日報》指記者看到該店鋪仍有多款美誠月餅在售，其中一款大促價為人民幣169元的「美誠禮黑松露流心奶黃月餅禮盒」顯示「已售27.4萬」，在商品頁面「美誠月餅」前用小字號標明「香港」二字，並稱美誠餅藝為「香港美誠集團下品牌」。

三隻羊集團旗下直播間銷售的美誠月餅旁邊，一直擺著「美心月餅」。（《新黃河》）

報道指「美誠禮官方旗艦店」提供的商家資質顯示，該網店經營者為「廣州市美誠食品有限公司」，註冊地址在廣州市花都區商業大道241號，2019年4月24日公司成立時法定代表人為李水清，直到今年7月李水清不再擔任公司的法定代表人，目前該公司法定代表人為張紹燈，公司經營範圍包括食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品）、食品進出口、食品銷售（僅銷售預包裝食品）等。

另據網民曬出美誠月餅包裝盒信息顯示，月餅生產商為廣州市美誠食品科技有限公司及佛山市美誠食品有限公司；外包裝還印刷了「香港美誠食品集團有限公司」，品牌（中國）運營中心為廣州市美誠食品有限公司字樣，但並沒有標註「香港美誠食品集團有限公司」與廣州美誠食品有限公司，以及廣州美誠食品科技有限公司等月餅生產商的關系。

香港美誠註冊地址為公司秘書地址