殘奧港隊運動員凱旋 李家超盛讚「世界一流運動員」
撰文：洪戩昊
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香港政府今日（16日）舉辦巴黎2024殘疾人奧運會中國香港代表團返港歡迎儀式，向一眾殘奧港隊運動員致意。特首李家超致辭時盛讚一眾殘奧港隊運動員為「世界一流運動員」。
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大部分殘奧港隊運動員均有出席是次歡迎儀式，多位政商界人士亦有到場。李家超致辭時稱讚一眾殘奧港隊運動員為「世界一流運動員」，形容他們為具英雄氣魄的生命鬥士，並表示他們展示出了遇強越強的香港精神。
他亦指康文署在殘奧期間於十八區均設置了「活力奧運觀賞站」，共錄得4萬人次觀看殘奧，並表示一眾殘奧港隊運動員向港人展示了生命的無限可能性和傷健共融的訊息。他指，政府正全力支持殘疾人士體育，今個財政年度已投放超過1.3億元於推動殘疾人士體育發展的預算開支，亦推出了為期五年的「殘疾運動員就業及教育先導計劃」，協助運動員學習在退役後轉型發展所需的知識和技能。
現場亦有運動員代表致辭。於硬地滾球男子個人BC1級奪金的龍子健表示，平時一向會與教練檢討比賽以改善表現，今次殘奧旅程則是「圓夢」；於羽毛球男子單打WH2級奪銀、最後一次出戰殘奧的陳浩源則表示，離開球場時十分不捨，並寄語下屆代表香港出戰殘奧的運動員繼續感動港人。
整個儀式完結後，李家超主動與運動員交流約10分鐘才離去。
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