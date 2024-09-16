政府推百億「新型工業加速計劃」　鼓勵企業設新智能生產設施

去年《施政報告》提出撥款100億設立「新型工業加速計劃」，創新科技署今日（16日）公布正式推出計劃，以配對形式資助策略性產業，包括生命健康科技、人工智能與數據科學，以及先進製造與新能源科技的企業，在香港設立新智能生產設施。政府資助上限為獲批項目總開支的三分之一或2億元，以較低者為準。



在新推出的「新型工業加速計劃」下，從事生命健康科技、人工智能與數據科學，以及先進製造與新能源科技的企業最多可獲2億元的資助。（資料圖片）

每個申請項目總成本至少3億 政府資助上限2億

在「新型工業加速計劃」下，政府會以1（政府）：2（企業）的配對形式，資助從事策略性產業，包括生命健康科技、人工智能與數據科學，以及先進製造與新能源科技的企業在香港設立新智能生產設施。每個申請項目的總項目成本最少為3億元，企業須投入不少於2億元資金，而政府的資助額上限為獲批項目總開支的三分之一或2億元，以數額較低者為準。每家企業在計劃下最多可獲批兩個項目，資助總額上限為每家企業2億元。

另一方面，政府亦會為獲批項目的企業提供額外資助，用以聘用研究人才，鼓勵企業在香港作研發或擴大其研發規模；同時，有關企業亦可運用資助聘請設立或營運新生產設施所需的非本地人才。計劃全年接受申請。