北角開槍｜前精神健康諮委：患者復發先搵相熟社工　溝通勿起槓

昨日（16日）北角發生一宗懷疑思覺失調人士持刀襲擊家人事件，警方接報到場後，疑犯未聽從警員警告，最終被警員開槍制服，事後送院經搶救後不治。警方指，死者長期公院接受治療，有社工跟進，家人最近發現事主疑有復發跡象，病情轉趨嚴重。



精神健康諮詢委員會前成員、社區組織協會幹事阮淑茵認為，照顧者或家屬可多留意患者變化，若發現患者有復發先兆，例如情緒低落、長時間失眠等，可先由相熟關係的人士接觸和了解，甚或尋求社工協助，面對情緒高漲的患者時，家人態度不宜「起槓、怪責佢變成咁」。她續指，若個案曾到公院應診，可提出加快覆診。



如有需要，也可致電下列熱綫尋求支援：



政府「情緒通」熱綫（24小時）：18111

明愛向晴軒熱線服務（家庭危機）（24小時）：18288

醫院管理局精神健康專線（24小時）：24667350

社會福利署（24小時）：23432255

生命熱線（24小時）：23820000

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線服務（24小時）：23892222

撒瑪利亞會防止自殺熱線（24小時）：28960000



精神健康諮詢委員會前成員、社區組織協會幹事阮淑茵認為，面對情緒高漲的思覺失調患者時，態度不應「起鋼、怪責佢變成咁」。（資料圖片／夏家朗攝）

阮淑茵：覆診期一般兩個月 可要求提早安排 質疑醫生無時間了解

阮淑茵接受《香港01》訪問表示，隨著今日陸續有報道揭露事主早於一星期前已出現異常，她指出，大部分個案復發實際上有跡可循，若留意到患者較平日不同，如情緒低落、長時間失眠，甚至自殺傾向時，應要盡早對外尋求協助。

具體而言，她建議應優先聯絡與患者相熟的社工，而過去若然是到公立醫院看診，也可要求加快覆診。不過她指出，現時覆診期雖安排在2個月內，但醫生根本沒有足夠時間了解病人詳細情況，看症時間太短而未能察覺情況；甚或覆診後才出現變化，故建議家屬、照顧者日常也要多作溝通，了解患者最近的經歷如何影響情緒。

涉事單位門外。（資料圖片／翁鈺輝攝）

若患者與家人起衝突 親友、相熟社工可助調停

惟她強調，不應只從單一病徵斷定患者情況，「其實過份敏感反而容易引起家人之間衝突，可能病患其實無嘢，但屋企人太擔心，可能聽過一樣嘢（病徵）係咁，就以為復發。」

若然遇上患者情緒高漲，又該如何應對？阮淑茵就表示，情況如非去到「最極端」，而一般人若是真誠希望同患者溝通，「其實（患者）一般都會放低戒心慢慢傾」，「首先態度都唔係話起槓、怪責佢變成咁，點解會有呢個變化」她說，面對這類情況，宜先了解患者「Suffer（承受）緊乜嘢」。

她續指，就著類似事件而言，若然是由與患者已有深厚關係的人與其接觸，效果會更加好，若是與家人發生衝突，則可由其他親友、甚至熟悉社工幫忙。若然是已受訓、懂得如何向患者表達關懷、理解的專業人士亦有效果，「有時情緒高漲，可能係佢長時間被忽略不被理解，所以有人關心佢都有機會有幫助。」

政府於上年底推出24小時「情緒通」熱線。（陪我講Shall We Talk網站截圖）

被問到如何看待精神科臨床就診人次連年上升，阮淑茵就認為社會需求越見明顯，雖有投放更多資源，但設施、人手卻追不上增幅。她希望除了現有醫生、社工職系，也可從社會環境著手，教育市民發現病徵便可尋求幫助；患者家屬也可嘗試了解家人的病理，以理解患者行為，患者也可學習如何溝通。阮淑茵又強調，今次事件固然不幸，但社會應繼續尋求建立精神健康友善社區。