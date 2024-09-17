八達通｜新收款機識「喵叫」料年底面世　研手機程式召的士即過數

未來用八達通，除了說「嘟卡」，還可以「喵卡」、「汪卡」。八達通研發新的商戶用收款機，八達通主席楊美珍及行政總裁應天麒示範拍卡付款時，該收款機竟發出貓隻喵叫聲，屏幕上同時播放數秒長的可愛貓動畫。八達通最快於年底展開測試計劃，其後陸續擴展至其他商戶，屆時機主可自行錄製及上傳心儀的拍卡聲。不過交通工具「嘟」卡聲不變，以便乘客及司機確認付款。



「八達通．全國通卡」已在上周推出正式版，連同初創版已合共售出逾5萬張，八達通表示已準備充足存貨，歡迎市民到港鐵站購買。另外又計劃在App程式提供「八達通Call車」功能，即屆時乘客除了可提早預約的士外，更毋須使用現金付款，直接在程式過數。



八達通主席楊美珍（前左）及行政總裁應天麒（前右)等高介紹收款機新功能。（歐歐德浩攝）

新收款機大小與iPhone Pro Max 處理速度快30倍

八達通繼「八達通．全國通卡」於今年初面世，以及最近推出安卓版手機八達通後，再公布將向部份商戶提供最新研發的收款機，最快於年底展開測試計劃，並會陸續擴展至其他商戶。

目前，市面上流通的八達通收款機為2010年推出，隨着時代發展已逐漸不合時宜。八達通新研發的收款機，大幅度提升硬件功能，包括兩倍存儲容量、5倍RAM記憶體，處理速度快30倍，並具備無線功能，體積目測只與iPhone Pro Max相近。

新八達通收款機竟發出「喵」的叫聲，屏幕上出現一隻白色貓咪，相當可愛。（歐陽德浩攝）

加入個人化功能 商戶未來可自定義拍卡聲

八達通主席楊美珍及行政總裁應天麒示範用新機拍卡付款時，收款機竟發出「喵」的叫聲，屏幕上同時播放數秒長的動畫，一隻白色貓咪看着鏡頭在「搔首弄姿」，相當可愛。

不過各位狗主不用擔心，新收款機推出後，並非強制性規定使用貓叫聲。八達通計劃加入個人化功能，讓商戶可自行錄製及上傳心儀的拍卡聲。楊美珍開玩笑建議可錄下家人的聲音：「可能錄老婆嗰段又買嘢！」

八達通主席楊美珍開玩笑建議可錄下家人的聲音。（歐陽德浩攝）

交通工具「嘟」卡聲不變 租機費料低於舊版收款機

新收款機的提升並不僅限於此，只要與NFC相關的拍卡功能，例如即時領取優惠券、門禁系統等，同樣可另設定其他拍卡聲，商戶並可連線上網傳輸交易數據。不過八達通營運總監甘志深表示，由於乘客及司機需要清楚確認付款，因此經典的「嘟」卡聲在交通工具不會改變。

至於商戶最關心的租機費又會否加價呢？甘志深透露：「我諗我啲目標係應該要平過以前，但真正嘅價錢要正式推出嗰陣先知。」

行政總裁應天麒在記者會示範拍卡付款。（歐陽德浩攝）

計劃研發App召車功能 用戶毋須現金付款

除了上述的自定義拍卡聲外，八達通更計劃未來在收款機中加入自動換取泊車票，以及為視障人士研發語音識別的收款功能；另外再在App中提供「八達通Call車」，即屆時乘客除了可提早預約的士外，更毋須使用現金付款。

楊美珍總結新收款機的個人化功能說：「例如頭先講嘅聲音啦，今日就係我哋嗰個嘟嘟啦，將來可能有啲動物聲，又或者希望將來再長遠啲，可以自己錄個聲落去，即係自己個人嘅拍卡聲。」

▼八達通．全國通資料▼



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八達通全國通上周推出正式 即售出數千張

此外，八達通在今年3月底推出的「八達通·全國通卡」，可在內地336個城市乘坐交通工具，首創版共4萬多張推出不久，便立即被搶購一空。楊美珍透露，已在上周推出正式版，在沒有任何宣傳下售出數千張，即目前合共售出逾5萬張，八達通已準備充足存貨，歡迎市民到港鐵站購買。

若比較初創版及正式版的「八達通·全國通卡」，可發現兩者的卡面圖案有着明顯差別，正式版印有八達通的經典標誌。不過八達通強調兩者在功能上沒有分別。