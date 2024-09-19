照顧者心酸丨長者認知力下降 個腦一差 連情緒都控制唔到？

年長，是人生必經階段，面對長者隨著年紀愈大，認知力、記憶力、反應力及身體協調等多方面出現明顯的弱化，更需要家人及照顧者的愛和支持，最為基本的是溝通與關懷，多與家中老人說話能有助大腦運轉，減少他們忘記事情的機會，然而，與長者溝通並不是一件容易的事，一不小心最後會落得吵架離場，照顧者各樣心酸，除了溝通與關懷，又能多做甚麼幫助長者保持頭腦靈活？



好心著雷劈！ 照顧者的關懷不斷消費耐性

「關心佢，佢又話我多事， 真係好谷氣！」相信很多照顧者都有過類似心聲，怕老人家整天於家中悶，或是胡思亂想，想盡辦法每日搵話題陪長者傾計；「出街記得鎖門、帶鎖匙呀！」「得啦！講咁多次識背啦！」怕老人家忘東忘西，重要事情長氣都要多講幾次，又會被嫌棄太煩、被說教，但又擔心老人家健忘會釀成意外；另一方面又抱怨生活苦悶，頭腦不靈光，「我無用啦！成日唔記得野！」頭腦無情的弱化令自己感覺成為負累，腦力逐漸下滑亦令長者心理壓力大增，擔心遺忘的東西、身邊的家人朋友、甚至自己，每每感到無助、不安。

脾氣變差 最大原因是腦部健康問題

眼見長者脾氣變差，有不少照顧者都會選擇以溝通和關懷的方式去令長者心情更好。這的確可以解決到部份問題，但照顧者也需要知道，其實有不少長者的脾氣變差，是受到腦部健康問題影響，認知力下降，無法好好控制情緒，也是身不由己。所以，除了多陪伴，找對的方法讓長者頭腦更靈活，便可以減低認知力下降的機會，提升長者及照顧者的生活素質。

保持頭腦靈活 3大方法預防認知力下降

預防認知力下降方法1 聽唱粵曲

聽唱粵曲都有助改善長者的認知能力，達至健腦作用。（圖片：Shutterstock）

聽粵曲或唱大戲是不少長者日常的娛樂消閒活動，音樂除了陶冶性情，更對大腦有莫大益處，香港理工大學的一項研究結果表明，老人家在生活中接觸粵曲，不論聽唱，都有助改善長者的認知能力、身體功能及心理健康。照顧者可以多留意粵曲演唱會或練習班的資料，鼓勵和多帶老人家唱或聽粵曲，以音樂改善大腦記憶和執行力。

預防認知力下降方法2 參加動態活動、多運動 幫助活躍大腦

長者多活動身體，能有助血液循環，增加腦部血流量。（圖片：Shutterstock）

不少研究顯示，在生活上多參加各種動態興趣活動，比如是打太極、健康操等活動，能有助血液循環，增加腦部血流量，達至健腦作用。同時，這更能擴闊生活圈子，增加與人見面和互動的機會。照顧者不妨鼓勵，甚至陪同長者到居所附近的長者地區中心和長者鄰舍中心參加長者喜歡的動態活動，培養定期活動身體的習慣，多發掘各種潛在興趣，幫助活躍大腦，豐富生活色彩。

預防認知力下降方法3 天然腦部營養保健品

腦部健康問題一旦惡化到嚴重的程度，就難以找到解決方案，但作為照顧者可以多在生活細節中花點心思，幫助長者護腦，及早預防相關問題！

其中一個更為直接有效、幫助長者補腦的方法就是服用腦部保健品。而當中，受到不少照顧者推介的，便是維特健靈「腦精靈」。

真實照顧者分享：食完不但無副作用，仲勁有效！

YouTuber Re太原來一直都有為父母買維特健靈「腦精靈」服用。

她從結婚起就沒有一起同住，家中母親記性和精神開始變差，做女兒的都十分擔心。Re太憶述有次打電話給媽媽卻沒有人接聽，嚇得她衝上媽媽家中，後來才發現只是不知電話放在哪。她下定決心要買維特健靈「腦精靈」給母親服用。

自從Re太母親服用維特健靈「腦精靈」一段時間後，精神真的明顯可見的變好！

「我媽媽好少食保健品，我之前買過啲維他命俾佢，一係就唔想我駛錢唔捨得食，一係就話冇用唔肯keep住食，今次買呢隻腦精靈佢好肯食，仲打電話提我幫佢買，話食咗好精神，自己去買餸數口精咗，我聽到真係好開心，佢肯乖乖哋食我一定會繼續買俾佢！」

維特健靈「腦精靈」適合關注腦部健康、有記憶力差、反應變慢的人士服食，有助提升記憶、認知、思考及反應力，以及調和情緒。

維特健靈「腦精靈」

● 成分天然名貴，20種健腦珍貴中草本，包括靈芝、人參、紅景天等珍貴藥材

● 配合活腦維他命B群，保持腦部細胞健康

● 幫腦部補充氧份，促進腦部血液循環

● 帶走腦部有害物質

● 有效提升記憶、思考及反應力，91%用家認同4週有效增強腦力*

維特健靈專門店地址：https://go.vitagreen.com/3BeNrMq

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*根據NuanceTree Ltd 2021-2022 年度 “腦精靈 - 記憶配方” 試食調查報告; 44名用家試用28日調查

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