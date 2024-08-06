認知障礙成因｜1類紅肉增認知障礙風險1周2份已超標？護腦3大堅果

年老、「三高」及遺存，都被認定是患上認知障礙症的風險因素，不過最近有大型的長期研究發現，飲食習慣亦會令發病率大為提升，元兇是加工紅肉！不過只要換上替代食物，則可把風險降低20%！



（photo-AC）

認知障礙症是什麼？

認知障礙症是因大腦神經細胞病變引致大腦功能衰退，影響其記憶、理解、語言、學習、計算和判斷能力，部分或會有情緒、行為及感覺等方面的變化。如何判斷是否患上認知障礙症？可根據香港中文大學內科及藥物治療學系腦神經科的自我測試問題，留意長者或身邊人有沒有出現以下情況，作出初步評估：

1. 對嗜好及活動興趣減少。

2. 判斷力出現問題，如：決定事情的能力退步。

3. 重複問同一個問題或講述同一事情。

4. 學習新事物時有困難，如：不能學會使用電話。

5. 忘記正確的年份和月份。

6. 不能處理較為複雜的財務問題，如：稅單、雜費。

7. 忘記重要約會、覆診日期。

8. 持續（如一星期內數次或更頻密）出現思考和記憶方面的問題。

如果出現了兩項或以上的改變，便請盡快求醫並作進一步檢查。



加工紅肉增認知障礙風險14%

紅肉對認知障礙症有什麼影響？7月31日在美國費城舉行的阿茲海默症協會國際會議（AAIC）2024年會暨網上會議上發表了一個歷時43年、130,000多人為對象，以評估紅肉與認知障礙症之間關聯的大型研究報告。

加工紅肉在我們日常飲食中無處不在，臘味、火腿、香腸等都屬此類。（MYCCF@Pixabay）

研究以每兩到四年評估一次參與者的飲食習慣，參與研究的130,000多人當中，出現了11,173個認知障礙病例。結果顯示，每天至少吃1/4份（約每星期兩份）煙肉、臘腸或其他加工紅肉的人，患認知障礙症的風險比每天吃少於1/10份（約每月三份）的人高出14%。（1份約是煙肉兩塊／熱狗一份／香腸2安士或兩小段）

果仁、豆類代替加工紅肉 降認知障礙20%風險

另外通過電話訪談評估了17,458位參與者的認知狀況，確定每天每多進食一份加工紅肉，整體認知（包括語言、執行機能和處理能力）額外老化1.61年，而言語記憶（即回憶和理解單字和句子的能力）則額外老化1.69年。但研究並未發現認知障礙與進食未加工的紅肉有顯著關聯。

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在同一問卷研究中也發現，若每天將一份加工紅肉，換成一份果仁、豆類或豆腐，則患認知障礙的風險可能會降低20%。（一份約為花生醬1湯匙、果仁1安士、豆漿8安士、豆類1/2杯）

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果仁營養豐富，但吃不得其法反而會損健康。（Mgg Vitchakorn @ Unsplash）

果仁補腦3要點

在研究中被發現可降低認知障礙風險的果仁，一直被認定是營養豐富的超級食物，不僅可代替肉類為身體提供蛋白質，更富含有不飽和脂肪酸，有助維持心血管健康。不過果仁含一定熱量和脂肪，過量進食一樣致肥，所以最重要是控制分量。

1・美國心臟協會建議每星期可進食大約4份果仁（一份約為手掌心般、即約1.5安士）。

2・選擇不經油炸、和添加了糖和鹽的果仁，否則反而會引發健康問題。

3・合桃被視為最能提升腦部功能的果仁，其次松子和開心果也是補腦好選擇。

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曾經有長者吃豆也引發血糖急升，所以豆類護腦時要小心選豆。（cottonbro studio@pexels）

長者吃豆小心血糖急升

另一種研究指的加工肉健康替代品：豆類亦同樣有飲食地雷，長者們也要特別留意。

台灣營養師高敏敏就曾在FB分享個案，一位長者在3個月內的血糖急升，原來是她每天都喝綠豆湯當作吃菜。但綠豆其實澱粉很高，熱量跟白飯差不多。紅豆、花豆、青豆也屬此類，並不宜多吃。

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黃豆製品是補腦好選擇。（Polina Tankilevitch@pexels）

蛋白質豐富3種豆 可代替加工紅肉

用以替代加工紅肉的上佳選擇是富蛋白質的豆，如黃豆、黑豆和毛豆等。20克的乾豆或50克新鮮豆就含7克蛋白質，已經約等於一塊3個指頭大小的肉類。

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參考資料：阿茲海默症協會／美國心臟協會／營養師高敏敏