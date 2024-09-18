要迎變，醫管局正快推智慧醫院、智慧醫療、智慧團隊，並且多年前已推動病人做「智慧病友」。2009年推出的網上病人資訊平台「智友站」，至今已累積點擊六千萬人次，推資訊給智友，常提量且不停站。



撰文：醫院管理局策略發展總監程偉權醫生



「智友集」今年講座系列命名為藥「密」解鎖，7月講座氣氛熱烈，出席人士逾220 人。

醫管局三十年前，倡導「以病人爲本」可算突破，當時上堂學應診時與智友對答的過千醫生，如今應已一一煉成中年好醫生。可能當年「爲本」一字聽來較為生外，現時「以人爲先」一詞代爲置頂；近十多年更採納「病人賦能」一詞溝通，落地實踐「與民攜手、保健安康」的使命。

英譯中的「賦權」或「賦能」源自社會權力分配的非醫療概念，自七零年代雖已借用於醫療，定義卻尚未有共識。至今文獻中毗鄰「賦能」的概念繁多，包攬多組難傳神翻譯的英語詞語：

． 推動醫生向病人授（「賦予」、「下放」）權；

． 推進向病人集思、諮詢；

． 推許病人求知、參與、倡議、對接、加油、自强；

． 推行重塑機構環境，促進病人充能；

． 推崇病人決策共負；

． 推廣病人就醫時依循共識（新）取代順從指示（舊）



總藥劑師崔俊明先生（左）與中藥師林潔茹博士（右）講解中、西藥相互作用。内容提醒服用抗凝血藥的智友小心用參──丹參、黨參、人參、西洋參，慎服「黃」藥-黃連、黃柏、黃芪、薑黃。

以字論字，「賦能」有施予含意；病人走在抗病路上，悠悠長途重重山，如病人獲支援反客爲主，長途上可以他朝走得堅壯些，醫護便應莫輕言誰賦予誰，似乎當年譯作「病人自强充能」更近地心。

要為病人快「叉」充能，自主掌控疾病，方法要深且廣 — 成立病人資源中心，夥拍病人組織辦活動，邀請病人加入委員會，招募病人成爲義工，舉辦病人領袖培訓計劃，調查病人就醫經驗，建立護訊鈴電話服務， 於HA Go 發放抽血報告等等，充能效果可以深遠。

疾病資訊如繁星流動，可能星多眼亂。今年，醫管局推出全新的病人充能講座系列──「智友集」，邀請專家現場解題觀星；講座輯錄片段亦將上載「智友站」。

用25種慢性病實數推算，很快40歲以上每兩人便有一人至少有一種慢性病。看來醫療似一艘大船，排水量越來越高，不能單靠水（錢）到渠成，便可帆盡高張，破浪乘風去。大家要做智友，而醫者與智友，應是同舟人，誓相隨，無畏更無懼 。

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

