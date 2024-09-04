主動出擊招攬護士人才　維持穩定可靠醫療服務

剛過去的周六和周日，筆者與醫院管理局 (醫管局) 總辦事處的同事一連兩日走訪澳門及珠海兩地，與當地的護理界人士交流。除了了解大灣區護理專業最新發展，亦藉此機會向當地同行介紹本港近日推出非本地培訓護士來港執業的新途徑，期望有興趣的大灣區護士同業積極考慮加入醫管局的護士團隊。



撰文：醫院管理局總護理行政經理唐華根博士



醫管局早前應澳門理工大學邀請，向當地護理界人士分享醫管局護理職系的最新發展，以及介紹立法會早前通過修例，為非本地培訓護士來港執業開闢新途徑。

面對近年醫護人手短缺，醫管局一直採取多管齊下的策略增加人手。以護士為例，我們一直優先聘用合適的本地培訓護士，同時透過持續完善護理職系的專業發展、培訓支援及晉升階梯等以挽留現職護士，並已取得一定成效。然而，面對人口老化、醫療進步及服務需求上升等挑戰，我們仍需繼續補充更多護士人手，以維持穩定可靠的醫療服務。

大灣區護士交流後 有意來港長遠發展

立法會於七月中旬通過修訂《護士註冊條例》，為非本地培訓護士來港開闢了新途徑。這項新政策有助醫管局開拓非本地的護士人手來源，在其他國家和地區接受培訓的護士，若相關資歷獲香港護士管理局認可，便可透過新增的特別註冊及有限度註冊，免考執業試於醫管局工作。

有關修例通過後，醫管局隨即前往不同國家和地區展開宣傳和招聘，包括最近的澳門和珠海之行，期間與超過200名當地護士同業會面交流。我們先應澳門理工大學健康科學及體育學院邀請，向當地護理界人士介紹醫管局護理職系的概況及有關新政策；其後我們轉到珠海，在廣東省護士協會的支持下，與來自大灣區不同城市的護士交流，向他們講解於公立醫院工作的最新機遇。

醫管局代表日前於澳門及珠海與逾200名當地護士見面交流，不少人均表示有興趣來港發展，當中包括部分早前透過「大灣區醫療人才交流計劃」來港交流的大灣區護士。

我們於珠海期間更重遇一些熟悉的臉孔，當日部分出席的大灣區護士，曾參加廣東省衞生健康委員會與醫管局合辦的「大灣區醫療人才交流計劃」，在本港公立醫院完成了為期約十個半月的臨床交流。他們對本港公立醫院的工作流程、服務模式及臨床標準都有所認識，亦累積了不少與本港護士合作的經驗，增加了他們來港發展的興趣和信心。語言方面，大部分大灣區護士能操流利廣東話，也能用英語進行日常對話，與本港醫護、病人及家屬溝通也不成問題。

短期內將再赴大灣區及東南亞招聘

今次活動的反應十分熱烈，不少參加者均有興趣深入了解更多詳情，包括本港公立醫院的工作環境、護士的晉升前景、專科培訓、居住及其他生活配套等。醫管局有專人與有興趣的參加者保持聯繫，協助他們提交應徵申請，並提供所需資訊及其他支援。另外，醫管局將於本月下旬應廣東省護士協會的邀請，出席在廣州舉行的「第十五屆高級護理實踐大會暨第七屆粵港澳專科護士大會」，屆時將有機會與更多大灣區護士同業見面交流，向他們介紹來港執業的相關資訊。

隨著人口老化及醫療需求上升，公立醫院會持續加強護士人手，以維持穩定可靠的醫療服務。

除了大灣區外，醫管局於過去兩個月亦先後前赴新加坡及馬來西亞吉隆坡招攬非本地培訓護士，亦獲得正面迴響。我們將繼續接洽不同國家和地區的相關部門和醫療機構，期望稍後將可到其他東南亞國家進行招聘工作。另一方面，我們近期已接獲不少非本地培訓護士的正式應徵申請，目前正進行相關招聘程序，陸續安排合資格者接受面試，希望在不久將來，將會有更多非本地培訓護士加入醫管局的大家庭，共同守護市民健康。

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

