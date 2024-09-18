中秋大坑舞火龍｜最後一晚逾千人觀賞 觀眾笑逐顏開落下完美帷幕
撰文：歐陽德浩
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一連三晚舉行的大坑舞火龍，於中秋節追月夜（18日）結束，吸引逾千名市民及旅客觀賞。現場氣氛熾熱，當全長67米的大火龍壓軸登場時，不斷傳出熱烈的歡呼聲，眾都笑逐顏開，紛紛舉起手機自拍留念，為今年中秋節落下完美帷幕。
追月夜天公造美不再下雨
中秋節追月夜天公造美，並沒有再下起滂沱大雨。雖然天氣仍然酷熱，但無阻逾千名市民及旅客欣賞大坑舞火龍。在皎月的映照下，在場觀眾笑逐顏開，共同感受屬於中秋節的溫馨與歡樂。
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年輕人連續三夜揮舞小火龍不見疲意
在主菜正式開始前，香港雙節棍總會伴隨著鑼鼓聲，表演螢光雙節棍炒熱氣氛。其後LED小火龍率先打頭陣登場，年輕人連續三夜揮舞卻不見疲意，現場氣氛逐漸高漲。
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大火龍壓軸登場 觀眾紛紛舉手機自拍留念
最後由300名健兒舞動、全長67米的大火龍壓軸登場時，在場觀眾發出熱烈的歡呼聲，紛紛舉起手機自拍留念，為今年中秋節落下完美帷幕。
▼2024年9月16日 大坑舞火龍首日▼
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