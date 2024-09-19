國泰A350引擎起火｜調查報告指軟管明顯破洞　飛行員曾呼叫MAYDAY

9月2日國泰一架飛往蘇黎世的A350空中巴士客機的發動機起火，約起飛一小時後折返降落，事件中無人受傷。民航意外調查機構今日（19日）發表調查初步報告，指飛行員曾一度通報MAYDAY緊急情況，隨後降級。調查顯示，事後檢查發現飛機二號發動機的次級燃油歧管軟管損壞，致發動機的後核心艙、發動機短艙及推力反向器C型管道均遭受臨時性的火和熱損傷。調查機構表示正由一間海外專業測試機構，全面及深入地檢驗與分析涉及問題的次級。



圖為2024年9月3日，一架國泰航空空中巴士A350客機在香港國際機場停泊。（Reuters）

根據報告，涉事飛機起飛不足一分鐘，飛行員觀察到2號發動機出現火警警報並立即執行程序，關閉了2號發動機及釋放了一號滅火劑；59秒後，2號發動機的火警警報被清除。

報告指，飛行員最初向香港空中交通管制人員通報了MAYDAY緊急情況，但隨後降級為PAN5緊急狀況（即非立即危及生命的緊急情況），並其後啟動燃油排放程序，以符合著陸重量限制，最後於起飛一小時多後安全著陸。事故中無機組人員或乘客受傷。

軟管有明顯破洞 加上磨損及塌陷致燃油泄漏

機構表示，事後檢查發現2號發動機內連接至其中一個燃油噴嘴的次級燃油歧管軟管的鋼編織護套出現破裂，軟管上有一個明顯的孔洞。另外發動機的後核心艙部份有黑色煙灰，以及兩個推力反向器整流罩的底部也發現了燃燒痕跡，可見火警跡象。

除了次級燃油歧管軟管出現異常，機構亦發現其他五條次級燃油歧管軟管存在金屬編織物磨損或內部結構塌陷，因而洩漏燃油，再加上氧氣及熱源助燃，導致火勢蔓延至附近區域。

報告稱，就涉及問題的次級燃油歧管軟管，一間海外專業測試機構國正全面及深入地檢驗與分析。機構亦建議歐洲航空安全局（EASA）要求勞斯萊斯德國有限公司制定持續適航信息，包括但不限於對空中巴士A350飛機勞斯萊斯Trent XWB發動機的次級燃油歧管軟管的檢查要求， 以確保其適用性。