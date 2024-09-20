大坑西邨重建被指未作妥善安排　八旬女居民提覆核獲批許可

大坑西邨即將清拆重建，惟八旬女居民指負責管理屋邨的平民屋宇未按承諾給予居民妥善的安置和回遷安排，早前提出司法覆核，要求法庭推翻其制定居民重置方案的決定。高等法院法官高浩文今(20日)下判辭批出司法覆核許可。



申請人梁亞端（85歲）， 建議答辯人為香港平民屋宇有限公司。

即將清拆重的石硤尾大坑西邨，在8月中仍有19個單位未交回，有居民繼續抗爭；平民屋宇指當中16個屬非法霸佔單位。

平民屋宇有限公司已收回大坑西邨內所有商戶的舖位。（吳美松攝）

即將清拆重的石硤尾大坑西邨，在8月中仍有19個單位未交回，有居民繼續抗爭；平民屋宇指當中16個屬非法霸佔單位。

梁早前在入稟狀指，一家五口同住於大坑西邨。2023年6月，她獲平屋通知他們一家可在重建項目完成後回遷，並可選擇取得96萬元的五口租金津貼及6.2萬元搬遷津貼，重建期間須自覓居所；或選擇取得120萬元一次性賠償，及3.1萬搬遷津貼，但此後不能獲得安置及回遷安排。

梁對兩安排均感不滿，若她選擇一次性賠償，一家便會喪失公屋資格，另外，款項亦未必足夠他們期間的住居及生活需求。

梁不情願下接受可回遷方案，但一直未有簽署交出單位文件。同年10月尾，平屋通知梁的租約將於11月30日終止，後來更入稟區域法院要求她交出單位。她指平屋在向她提供臨時居所前，便中止雙方的租約，屬違反平屋與政府的承諾，即必須妥善安置大坑西邨原有居民的條件；此外，平屋僅向梁提供一次性租金津貼的援助，但她須自行尋找臨時居所，並在未獲妥善安置前已被迫遷離開，屬完全不合理；又指平屋違反回遷居民無須通過入息或資產審查的承諾。

案件編號：HCAL 1600/ 2024