大熊貓｜樂樂榮升爸爸前接受交配訓練　提升某肌肉力量求一擊即中

海洋公園周五（29日）晚上一口氣發布新一集「熊貓大百科」及「奶爸在哪兒」。原來雄性熊貓在交配期間，後肢需要承重整個身體，因此「奶媽」（女照顧員）在繁殖季前，需要準備超過兩米長的竹竿，鼓勵樂樂站起來增強腿部肌肉，以增加成功交配的機會。



至於早在7月已飛往四川照顧即將來港熊貓的「奶爸Matt」，期望回港後與樂樂玩水，料他會在本月26日隨兩隻大熊貓回港。



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奶媽用兩米長竹竿「釣熊貓」 成功令樂樂站起來

海洋公園周五晚上，在社交平台中發布新一集「熊貓大百科」。只見樂樂的奶媽在影片中，突然提起超過兩米長的竹竿，疑似正在「釣熊貓」。而樂樂察覺到竹竿後，前足竟然離開地面，站起來抬頭看着竹竿前端的紅色吸盤。

帖文便解釋，此舉只為鍛鍊樂樂後肢的力量，原來熊貓在交配期間，雄性熊貓的後肢需要承重整個身體。因此奶媽在繁殖季前訓練樂樂的後肢，鼓勵牠站起來增強腿部肌肉，以增加成功交配的機會。

奶爸Matt掛念樂樂盈盈一家︰我哋好快見！

海洋公園在同一晚發布「奶爸在哪兒」第二集。奶爸Matt表示非常掛念樂樂，期望由四川回港後與牠一同玩水。「你係咪仲咁為食呢？我返嚟嘅時候記得唔好掛住食，我想同你玩水呀。」

奶爸Matt並指，沒想到只闊別兩個月，盈盈搖身一變已成身母親，期待盡快回港探望家姐及細佬。他並向盈盈一家承諾︰「我哋好快見！」

▼8月29日 大熊貓BB出生第二周可愛相片▼

