iPhone 16｜先達沙漠色ProMax炒價升　店主稱有人放售假機叫價3萬

iPhone 16系列正式開賣翌日（21日）炒風未退，滂沱大雨下仍有不少人到旺角先達廣場「放機」。有店舖職員指沙漠金色iPhone 16的Pro及Pro Max版本，回收價比昨日稍高十數元。



另外，有店主在Facebook分享指，有人在開賣首日就到先達以3萬元放售2部「假手機」。有附近店鋪指，涉事商戶已即時報警。警方回覆查詢時指，昨日接獲旺角另一商場報案人，指當日向一名男子購入兩部手機，到先達廣場轉售電話時才知悉疑為樣版機。警方指，案件列「以欺騙手段取得財產」，暫未有人被捕。



滂沱大雨下仍有不少人到先達麻場排隊出售iPhone 16系列機款。（吳美松攝）

滂沱大雨下仍有不少人到先達麻場排隊出售iPhone 16系列機款。（吳美松攝）

先達鋪繼續收機 多人問價

記者今早11時左右來到先達廣場，其中一個入口處已有人龍，排隊的人陸續向店家「問價」及出售iPhone 16系列手機。亦有賣家上一樓「問價」，不過連續多間店舖所報價錢似乎未符合預期，最終離去。

有店員表示，沙漠色的iPhone 16 Pro及Pro Max版本仍有價有市，回收價比昨日有所上升，但只加了數十元左右。以iPhone 16Pro Max為例，1TB的回收價為15100元，256 GB的回收價則為12,550元。

昨日有先達店主在Facebook分享指，有附近行家遇上騙徒，放售兩部假手機，要價3萬元。出帖的店主不禁慨嘆「生意難做」。

記者在涉事樓層向不同店舖查詢此事，惟大部分指不清楚，有店員就稱涉事店主當時已報警，騙徒亦已被捕。她又認為事情已過去，相信該名店主亦不願再提。

報案人於西洋菜南街一商場收機 稱先達廣場轉售始知假機

警方回覆《香港01》查詢指，昨日（20日)下午約三時半接獲一名33歲男子報案，稱一名男子同日較早前到其位於西洋菜南街一商場的店鋪放售兩部手提電話，報案人以二萬四千元購下該兩部手提電話。報案人其後到亞皆老街一商場轉售電話時，發現該兩部手提電話為懷疑樣板機，懷疑受騙，遂報案。

警方指，經初步調查後，案件列「以欺騙手段取得財產」，由旺角刑事調查隊第二隊跟進調查，暫未有人被捕。

另一間店舖的職員就分享指，以往都有發生「放假機」的事，不過很少在開賣首日就發生。他又指昨日有回收手機的店舖都很忙，可能一時分身不暇仔細檢查，「我哋就好蝕㗎啦」。

至於騙徒手法，他相信是用真手機的盒，裝住重量與真手機相約的假手機，再趁店家忙碌時承虛而入。