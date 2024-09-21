iPhone 16｜內地IT人為AI功能來港買機：行業不能接受「閹割版」

iPhone 16系列在Apple門市開售翌日（21日），銅鑼灣店人山人海，大批蘋果迷前來領取早前預訂的新機，人龍一度延伸至店外。當中不乏專程來購買新機的內地人，有來自深圳、從事軟件開發的人表示，行內不能接受內地版本沒有AI功能，故今次特意來買港版iPhone。



iPhone 16系列在Apple門市開售翌日（21日），銅鑼灣店人頭湧湧，取貨人龍一度延伸至店外。（吳綽詩攝）

門市現人龍取機 內地客稱來港買平500、600元

銅鑼灣Apple門市人頭湧湧，預約領取iPhone 16的隊伍由1樓一路延伸至地下，甚至一度要用到店外排隊區。

iPhone 16系列附有「Apple Intelligence」新功能，惟內地版本並不適用，推出時間將依內地監管部門審批情況而定。來自深圳的吳先生特意來港購買iPhone 16 Pro，他從事軟件開發，因此在工作上需要用到AI，而日常生活亦已智慣使用AI解答問題、找資料。另外，他說香港所需付的稅款較少，因此在港購買會便宜500至600元。

iPhone 16系列在Apple門市開售翌日（21日），銅鑼灣店人頭湧湧，取貨人龍一度延伸至店外。（吳綽詩攝）

內地IT人：有同事飛日本買新機

對於內地版本未有AI功能，他表示行內人士普遍認為「不能接受」，身邊的朋友和同事只有3成在內地買iPhone 16，他指其餘4成購買港版，亦有3成特意飛往日本購買。他自己亦有另買內地版本，不過只為昨天率先體驗，之後亦會轉手。至於會否炒賣有AI的新機，他說這次留來自用。

內地旅客張小姐約兩時多來取已預訂的iPhone 16 Pro，她表示很久沒來香港，今日特意來港取貨，順道周圍逛逛。她現正使用iPhone 13，覺得差不多時候換機，同樣因香港版本有AI功能而來港購買。她指平時都有使用ChatGPT，雖然港版沒有ChatGPT，且未清楚在內地能否使用新機的AI功能，但她稱仍然不想使用被「閹割」的內地版本，希望有一個完整體驗。她又說之前只在香港買過蘋果電腦，買港版手機是第一次。

來自深圳的嚴先生則已正在使用內地版iPhone 16，他說來港旅遊，故順道到Apple門市體驗港版iPhone 16，「來看看有什麼不同。」嘗試過後，他表示使用上並沒有什麼分別，至於AI功能，他指平時並沒需要用到，故不太介意內地版沒有。他續道，今日觀察香港Apple門市的人流沒內地多，猜想可能在香港「沒那麼難搶（新機）」。