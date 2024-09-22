學童精神健康｜葉兆輝指未來兩三年戰戰兢兢　倡治療以外加強預防

新學年剛開始，學童精神健康備受關注，精神健康諮詢委員會委員、港大防止自殺研究中心總監葉兆輝今早（22日）在電視節目《講清講楚》指，過去的疫情對學童影響大，未來兩三年都是「戰戰兢兢」，要非常關心學童情況。



就三層應急機制，他同意支援要持續，但是否沿用三層應急機制的架構可再商討，同時提出應著眼於整個支援系統，不止要幫助已遇到困難的學童，也需要關注未遇到問題的學童，在治療以外，加強預防工作。



新學年剛開始，學童精神健康備受關注。（資料圖片）

精神健康諮詢委員會委員、港大防止自殺研究中心總監葉兆輝在電視節目《講清講楚》表示，過去的疫情對學童影響大，未來兩三年都是「戰戰兢兢」，要非常關心學童情況，又指很多學校現時也正在做相關工作，希望讓學生有更多空間，也讓師生間可建立關係。

提到三層應急機制，他指盡快支援學生屬正確，但相關機制是否夠精準，仍有待更多數據分析。他又透露，上周見過很多師生，大家對三層的機制也有不同的理解，例如有部份學校或將機制當成「安全網」，有些教師則是希望有醫務專業人員給予意見，讓他們安心知道應該怎樣處理。

他表示，如學生已有精神病徵狀，確實需要盡快看醫生，然而，機制也需要改善，「唔會令無需要嘅人睇醫生，令到有需要嘅睇唔到。」

葉兆輝指，三層應急機制是否夠精準，仍有待更多數據分析 。（資料圖片／林靄怡攝）

就機制的執行細節，葉兆輝提到有教師關注來自校外的支援「同學生無關係」，較難幫助學生，希望這些校外支援能有連貫性，以免學生感覺到「被拋波咁，拋咗去NGO。」他續指，有些家長跟學生也不希望相關支援服務是在上課期間發生，擔心影響學業。

他指出，相關的支援要繼續，但是否沿用三層應急機制的架構可再商討，然而，更重要是「大環境」要改變。

葉兆輝續指，現時學界對精神健康的關注已較兩年前有很大進步，惟「問題深而闊，亦好多結構性問題未處理到」，例如教師工作繁忙，難抽身關顧學生、家庭支援不足等問題，表明「唔好睇學生只係喺學校四幅壁裡面處理，要睇成個支援系統。」

他也表示，在支援上不能永遠「追落後」，若然現時有2%學童遇到困難，除了要在治療方面要加把勁，幫助這班學童，也需要關注98%未有遇到問題的學童，加強預防工作。