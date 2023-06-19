煮麵獲靈感　「無創產前檢查」之父盧煜明屢敗屢戰： 研究係嗜好

美國「拉斯克獎」（Lasker Award）可說是諾貝爾獎搖籃。過去四年諾貝爾得獎者中，就有七位科學家曾獲「拉斯克獎」。而去年中大醫學院副院長盧煜明教授，就憑「無創性產前診斷技術」獲「拉斯克獎—臨床醫學研究」獎。



他接受《香港01》訪問，重提當年曾花八年時間，卻未有發現的經歷，寄語新一代不要將科研當成工作，憑一顆好奇心可改變世界：「一日仲做緊科研，一日未退休都可以破解！」



盧煜明教授憑「無創性產前診斷技術」獲「拉斯克獎—臨床醫學研究」獎，是第五名獲獎的華人。（歐嘉樂攝）

「科學家致力將科研做到最好」，這是有「無創產前檢查之父」之稱、中大醫學院副院長（研究）盧煜明教授接受《香港01》訪問時，被問到去年獲頒「拉斯克獎」時有何感想時的第一句回應。

有些發明改變人類生活；有些技術的創新則拯救無數生命。在2011年以前如果要在產前檢查胎兒有沒有唐氏綜合症，就要利用俗稱「抽羊水」的入侵性的羊膜穿刺技術，直接從胎兒身上取得遺傳物質來檢測，惟會增加孕婦流產風險。

盧煜明接受《香港01》訪問，回想學生時期攻讀牛津大學醫學院，在婦產科學習時得知「抽羊水」的風險，他認為父母都想知道胎兒是否正常，「當時就想研發一樣嘢，係無創嘅情況下，測試媽媽嘅血就知道BB問題。」

盧煜明經過多次反覆試驗，成功於血漿中，找到胎兒的DNA，並以此為基礎，發展出「無創產前診斷技術」。（歐嘉樂攝）

八年鑽研未見成果 從「煮麵」獲靈感

有了想法，盧煜明開始反覆試驗。他假設孕婦血液含胎兒細胞，希望在血液內找到細胞後，再從中找出基因進行研究。一做便是八年卻不得要領。他與在牛津大學認識的太太，遇上1997年代的移民潮，認為在港有更多空間發展，決定回流到香港並在中文大學任職高級講師。

今次決定為其研究打開了新的一扇窗。在盧煜明正式回港前三個月，機緣巧合下在一份學術雜誌中，得知可在癌症病人血漿中找到癌細胞DNA，本住「試一試」心態，最終在八年後得到想要的結果，「當時只可以做啲好平嘅實驗，就係煲啲血漿，好似煮麵咁煲佢五分鐘，再拎幾滴汁去測試，又畀我搵到要搵嘅嘢！」

經過多次實驗，他研發出「無創產前診斷技術」（NIPT），去準確分析和度量母親血漿內的胎兒DNA，用於無創DNA產前檢測，也開創利用第二代基因測序來檢測唐氏綜合症，目前已在90多個國家應用，準確度達99.7%，更重要是令孕婦免於流產風險，每年惠及超過1,000萬孕婦。

他笑言當時有點驚訝，花八年時間卻從一本雜誌、一次「煮公仔麵」突發奇想的靈感，得到期待已久的結果，但認為這八年是值得花時間靜待，「就好似開咗道門，八年儲埋嘅靈感一次過出嚟。塞翁失馬焉知非福，如果仲係醫學生嘅時候就有呢個發現，我未必有咁大嘅感動同資源同團隊去競爭。」

盧煜明近年將相關技術，拓展至檢測癌症及為醫療判斷指標等範疇。（歐嘉樂攝）

用心研發 建立新指標

「做到最好」意味永不停步。DNA技術近年日新月異，除可檢測胎兒染色體疾病之外，還可以了解其他資訊，如患上癌症、罕見病及其他遺傳病的風險。盧煜明以此為基礎，技術應用至癌症檢測，先在篩查鼻咽癌上取得成果，獲得國際權威醫學期刊《新英倫醫學雜誌》選為「2017年度最受矚目研究文章」之一，其後更成功研發出一種能偵測50多種癌症的血液測試，獲英國國家健保局採用。

至於另一研究方向為醫療判斷指標。現時搶救治療做法是臨床估計傷者受傷最嚴重的3個部位，給予1至5分：若其中一個部位得5分，傷者的情況便隨時有喪命可能。然而這個方法要等候約12小時才能得出較準確的估計。盧煜明正研究以驗血的方法，檢測患者血液中含有多少因細胞受傷後死亡而「掉落」血液中的DNA，從而準確地推算患者的傷勢和痊癒機會，有望發展出一套新的醫療判斷指標，並可作為客觀指標協助急症室分流傷者，及早給予適當治療。

盧煜明教授去年開始，接任香港科學院院長，（資料圖片）

「好奇心」推動科研之路

堅持數十年，科研一項接一項。盧煜明說自己有一顆「好奇心」推動他繼續科研之路，「好想知道一啲之前冇人知道嘅嘢。就係呢個好奇心，每朝起身都唔知道嗰日會發現啲乜嘢，每日都會有期待。」又笑言自己不會因為過程中的挫敗感氣餒，「我唔當科研係一個工作，而係嗜好，一日仲做緊科研，一日未退休你都可以破解難題！」

正如他在英國花了八年時間研究NIPT，雖然未有顯著的成果，但不覺得是「浪費了八年」，「就算行一條路發覺行唔通，你學識原來呢條路唔通，甚至知道點解唔通，今日唔通唔代表將來都唔得，科學同科技，大家都互相推動咁去進步，相輔相成。」

近年港府大力推動科研，盧煜明說目前環境有改善，但年青人若想加入，首先是要學習如何通過申請專利去保護自己的技術，再將其授權出去。他指，最簡單的方法是，得到大學的聘請，再將自己的專利授權予大學，再交由大學授權予公司並商品化，科學家與大學每年都可得到分成。

另一方法是自己創業，但當中涉及尋找投資者、融資、專利申請、授權，甚至之後的上市等，「前路係好多未知，但事成後，成果好大。」他表示，未來自己有意在港開設公司，再建立團隊去營運，「我相信香港係需求有平台，去訓練學生run business（學習經營）。」

盧煜明憑一顆「好奇心」推動他繼續科研之路。（歐嘉樂攝）

科學家撰寫人類歷史

「將科研做到最好」，回報是得到國際的認同，去年他獲頒的「拉斯克獎」，是全球最享負盛名的生物醫學研究獎之一，成立75年多以來，至今有95 位「拉斯克獎」得主獲頒諾貝爾獎，比例佔25%，單是過去四年諾貝爾得獎者中，就有七位科學家曾獲「拉斯克獎」。

盧煜明是第五名獲獎的華人。每個得獎者，背後代表的是醫學史上的里程碑。得獎一刻，他直言「個獎好重，因為有成15磅」，收到獎狀時都有一種特別的感覺，「得到國際認同，團隊內年青人都會有動力。科學家得意之處，係寫緊人類歷史，你發現一樣新嘢，呢一樣已經係科學家嘅遺產。」

他希望自己的工作，可以令到產前胎兒診斷係更加安全，同時亦令到癌症病人獲救機會增加，「如果退休嗰陣做到呢兩件事，就已經係一件好好嘅退休禮物。」