北角開槍︱前精神健康諮委：政府有必要回應 否則打擊求助者信心
撰文：林遠航
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北角錦屏街上周日（15日）發生警員開槍案，一名患思覺失調逾5年的姓李（38歲）男子，疑襲擊母親及妻子，據報他當時手持菜刀及鉸剪衝向警員，警員開槍將他擊斃。死者遺孀今日（22日）到警察總部抗議，批評警方執法過度，又哭訴「報警唔係叫你殺死我老公」。
精神健康諮詢委員會前委員、香港社區組織協會社區組織幹事阮淑茵認為，政府有必要回應，以確保其他精神病患的家人有需要時，有勇氣向社會求助。她又認為，死因庭有必要展開聆訊，以確認事發情況、處理方法等。
阮淑茵表示，由今日死者遺孀的情況可見，事件對死者家人有很大的創傷，對事件感到痛心。
阮淑茵認為，死者家人今日的反應，對其他精神病患的家人有一定影響，強調政府要作出回應，確保其他精神病患的家人有足夠信心，在有需要時向社會求助。
她又表示，現時各方對事件都有不同的說法，認為死因庭有必要展開聆訊，以確認事發時的情況、開槍是否唯一處理方法等。
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