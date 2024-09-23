機場8月客運量492萬人次　8.18接待近17.5萬人次旅客創疫後新高

機管局公布8月份航空交通統計數字，指香港國際機場8月高峰期的單日客運量超越17萬人次，8月18日接待近17.5萬人次旅客，再創疫後新高，其中往來東南亞、中國內地及日本於月內錄得最顯著升幅。



香港國際機場8月高峰期的單日客運量超越17萬人次，8月18日接待17.46萬人次旅客，再創疫後新高。（資料圖片）

機管局表示，8月客運量達約492萬人次，貨運量為40.6萬公噸，按年分別上升23%及10.6%；飛機起降量則同比增加26.1%至約3.16萬架次。該局稱8份高峰期的單日客運量超越17萬人次，包括8月18日機場接待了近17.5萬人次旅客，再創疫後新高，當中往來東南亞、中國內地及日本於月內錄得最顯著升幅。

至於機場貨運量方面，今年8月持續錄得雙位數同比升幅，出口貨運量依然是主要增長動力，與去年同月相比增加14.6%，在多個主要貿易地區中，以往來歐洲、東南亞及中東的貨運量於月內出現最龐大增幅。

機管局稱，過去12個月，機場客運量同比飆升77.1%至約5,010萬人次，飛機起降量上升56.0%至34.6萬架次。（資料圖片/廖雁雄攝）

機管局稱，過去12個月，機場客運量同樣飆升77.1%至約5,010萬人次，飛機起降量上升56.0%至34.6萬架次；貨運量則錄得15.9%升幅至約480萬公噸。

另外，機場指歡迎印尼亞洲航空及泰國獅子航空兩間航空公司加盟，將於10月分別開通連接香港及印尼與泰國的客運航線。機場分別於8月及10月新增帕勞科羅爾，以及沙特阿拉伯利雅得兩個客運航點，進一步擴大機場的航空網絡。