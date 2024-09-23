北角開槍｜設處理精神病人是標籤？　江玉歡：唔通特殊教育又係？

北角早前發生槍擊案，一名精神病男子在家暴案中，被警員開槍擊斃。死者家屬昨日（22日）身穿喪服，攜帶死者遺照到灣仔警察總部抗議。警務處處長蕭澤頤今日（23日）出席活動時，被問及警方對處理精神病患者，有否特定指引，表示不應標籤精神病患者，強調警方會按一貫指引行動。



立法會議員江玉歡認為，蕭澤頤的說法無法回應公眾疑問，又批評其「標籤」之說「完全係錯」，指為應對有特殊需要人士設立程序，才是保護他們的做法，又反問：「唔通對特殊兒童有特殊教育又係標籤？」



蕭澤頤：有無精神病 警方都會按指引做行動

警務處處長蕭澤頤今日（23日）出席活動時表示，警方重視北角警員開槍事件，港島總區重案組會盡快全面調查，完成後會交報告予死因庭，建議法庭盡快作出研訊。被問及處理精神病患者，警方是否有特定指引及做法，蕭澤頤強調，「不應標籤精神病患者，有無精神病，警（方）遇到同類事件都會按指引做行動。」

江玉歡認為蕭澤頤未能回應社會疑問 加拿大澳洲有清晰指引

立法會議員江玉歡向《香港01》表示，蕭澤頤的說法未能回應社會大眾的疑問，「而家唔係講開唔開槍，而係對一位MIP（精神上無行為能力人士），一定要開槍嘅咩？」她又對案發時，警方有否了解死者病情、為何死者會突然持刀等問題提出質疑，認為警方應作交代，否則打擊救助者信心，「一危急就開槍，以後邊個敢報警」？

談到蕭澤頤的「標籤」之說，江玉歡批評「完全係錯」，「為特殊人士、特殊情況寫指引，咁就叫標籤？唔通對特殊兒童有特殊教育又係標籤？」她又表示，加拿大、澳洲等地警方應對MIP，都有十分詳細、清晰指引，「全世界都有，咁樣又係標籤？」

江玉歡又問到，警方本身亦有處理精神上無行為能力人士的行為指標，難道又是標籤，「當日指引話要安撫、減低對方壓力，又有冇做到」？

江玉歡直言，本港現時的《精神健康條例》十分落後，自回歸以來一直都未有更新，認為社會對精神病患者，有很大的虧欠，又期望警方加強前線人員培訓，確保他們有足夠知識應對同類情況。