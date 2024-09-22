大熊貓｜除奶爸Matt還有其他奶爸？　龍鳳胎兩位奶媽身份曝光

中央送贈予香港的一對大熊貓，料9月26日由四川來港。海洋公園今日（22日）在社交平台發布《奶爸在哪兒》第三集，透露除了照顧大熊貓樂樂的照顧員「奶爸Matt」已到四川照顧獲選中來港的一對熊貓外﹐又透露另一位照顧員「奶爸Kevin」亦身在四川。另外兩位「奶媽」，則留港照顧上月盈盈誕下的一對龍鳳胎。



海洋公園模擬樂樂撥打電話與奶爸視像通話，咬著竹葉的樂樂問道，「Matt奶爸，點解好似得你一個人上咗四川嘅？」（海洋公園圖片）

海洋公園以搞笑方式發布最新帖文，模擬樂樂撥打電話與奶爸視像通話，咬著竹葉的樂樂問道，「Matt奶爸，點解好似得你一個人上咗四川嘅？」

「Matt奶爸」則回應表示，「當然唔係得我一個啦！」（海洋公園圖片）

「Matt奶爸」透露，「Kevin奶爸」亦與他一起在四川照顧月底來港的一對新熊貓。（海洋公園圖片）

「Matt奶爸」則回應表示，「當然唔係得我一個啦！」他又表示，他與其他「奶爸」、「奶媽」都會輪流照顧新熊貓，又透露除了他之外，「Kevin奶爸」亦與他一起在四川照顧月底來港的一對新熊貓。

「Matt奶爸」又表示，由於上月盈盈誕下一對龍鳳胎，「Ｍandy奶媽」及「Elke奶媽」需要留港照顧他們，故未有一同到四川。

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