大熊貓盈盈BB｜李家超料明年首季見公眾 新贈港大熊貓年底亮相
撰文：馮子健
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海洋公園大熊貓盈盈上月15日誕下龍鳳胎，龍鳳胎姐弟已滿月。特首李家超今日（17日）表示，希望2025年第一季可以讓公眾探望大熊貓BB，讓大家感受到開心喜悅。至於中央最新贈港的一對大熊貓何時到港，李家超指牠們正在四川隔離檢疫，如過程順利會盡快運到香港，目標年底前公眾都可以看到新一對大熊貓。
李家超：中央贈港大熊貓冀年底與公眾見面
李家超在行政會議前見記者，被問到內地贈送香港的大熊貓何時與公眾見面；以及海洋公園的大熊貓龍鳳胎滿月，何時可以讓公眾探望。李家超指，贈港的大熊貓正隔離檢疫，如過程順利會盡快來港，現時目標是本月底抵港，之後需要再隔離檢疫，加上一個月適應環境等。他表示，詳細情況要交給專家判斷，希望新一對大熊貓年底前與市民見面，但要視乎大熊貓的狀態、健康等。
港產大熊貓龍鳳胎料明年首季亮相
至於海洋公園港產大熊貓龍鳳胎滿月，李家超表示，兩姐弟的體態已經出現熊貓的特性，大家很開心希望盡快與牠們見面，但都要聽取專家意見。李家超希望2025年第一季讓公眾見到大熊貓BB，讓大家更開心，喜悅。
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