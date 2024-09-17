大熊貓盈盈BB｜李家超料明年首季見公眾　新贈港大熊貓年底亮相

海洋公園大熊貓盈盈上月15日誕下龍鳳胎，龍鳳胎姐弟已滿月。特首李家超今日（17日）表示，希望2025年第一季可以讓公眾探望大熊貓BB，讓大家感受到開心喜悅。至於中央最新贈港的一對大熊貓何時到港，李家超指牠們正在四川隔離檢疫，如過程順利會盡快運到香港，目標年底前公眾都可以看到新一對大熊貓。



李家超在行政會議前見記者。（盧翊銘攝）

李家超：中央贈港大熊貓冀年底與公眾見面

李家超在行政會議前見記者，被問到內地贈送香港的大熊貓何時與公眾見面；以及海洋公園的大熊貓龍鳳胎滿月，何時可以讓公眾探望。李家超指，贈港的大熊貓正隔離檢疫，如過程順利會盡快來港，現時目標是本月底抵港，之後需要再隔離檢疫，加上一個月適應環境等。他表示，詳細情況要交給專家判斷，希望新一對大熊貓年底前與市民見面，但要視乎大熊貓的狀態、健康等。

9月17日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（盧翊銘攝）

姐弟毛髮開始變得濃密，「大熊貓模樣」逐漸成形，更已開始能自行調節體溫。左為姐姐，右為弟弟。（海洋公園提供）

港產大熊貓龍鳳胎料明年首季亮相

至於海洋公園港產大熊貓龍鳳胎滿月，李家超表示，兩姐弟的體態已經出現熊貓的特性，大家很開心希望盡快與牠們見面，但都要聽取專家意見。李家超希望2025年第一季讓公眾見到大熊貓BB，讓大家更開心，喜悅。