北角開槍｜精神健康諮委倡警增指引　召社康護士助減低病者威脅性

北角早前發生警員開槍案，一名患思覺失調逾5年的38歲男子，疑襲擊母親及妻子後，據報手持菜刀及鉸剪衝向警員，最終被開槍擊斃。精神健康諮詢委員會委員兼香港心理學會副會長張傳義在電台節目上表示，關注警方有否足夠指引處理精神上無行為能力人士，建議警方應另設指引，加強實際操作和臨場訓練。。



他提醒市民如發現家屬的精神狀態愈來愈差，應及早求醫，而非最後一刻發生不幸才報案。他又認為，如有精神科專業人員如社康護士等人到場，相信會減低病人對在場人士的威脅性，「令佢哋唔會覺得警察想捉佢入醫院。」



張傳義認為，警方應增設不同類型的指引，並強調不是在標籤精神病患。（資料圖片）

雖然警方本身有處理精神上無行為能力人士的行為指標，但張傳義認為，警方可另設不同類型的指引，並強調不是在標籤精神病患。他解釋，普通市民面對精神病患時，或未能完全掌握現場狀況。若警方加強訓練，能令前線警員懂得回應精神病患人士。

他舉例指，當警方報案中心收到報案時，人員可向報案者查詢更多問題，了解其病歷，讓到場警員有心理預備，方便調配人手。訓練內容方面，他認為除了講解精神健康為何事，亦須加強警方的實際操作和臨場訓練。他又認為，如有精神科專業人員如社康護士等人到場，相信會減低病人對在場人士的威脅性，「令佢哋唔會覺得警察想捉佢入醫院。」

上周日（15日）事發後，警員及救援人員在場調查。（羅日昇攝）

張傳義指，精神病患的社區安排愈來愈多，預計警方亦會接觸更多涉及精神病患的個案。他提到不少警員在大學期間修讀心理學，相信他們如果有相關知識，處理精神病患的問題會更好。

北角早前發生警員開槍案事發後，死者家屬攜帶死者遺照到灣仔警察總部抗議，批評警方過度執法。至於案件會否對精神病患有影響，導致家人不敢向警方求助？張傳義亦對此感到擔心。他提議，如市民發現其精神病患家屬的精神狀態愈來愈差，應及早求醫，而非最後一刻發生不幸才報警求助。他續指，家屬可提早一至兩星期向醫管局求助，讓他們安排精神科護士了解情況。

死者胞兄及死者妻子到警總外抗議，希望警方還他們一個公道。（羅日昇攝）