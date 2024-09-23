北角開槍︱對「一哥」回應感滿意　死者胞兄：咩結果我哋都願意聽

上周日（15日）警員在北角錦屏街處理家暴案期間，開槍擊斃一名患思覺失調逾5年的38歲男子。死者家屬昨日（22日）身穿喪服及帶同遺照，前往灣仔警總對開抗議及投訴，引起社會關注。警務處處長蕭澤頤今日（23日）出席活動時回應事件，指會建議死因裁判法庭盡快召開死因研訊。



死者胞兄對「一哥」回應感滿意：「都滿意嘅，佢肯關注呢件事，同埋展開公平調查。」他又指理解開槍警員壓力亦十分大，至於對方會否道歉由他自己判斷。另外，胞兄在家中還原案發位置及經過，希望將來的研訊結果能解答他們疑問，「咩結果我哋都願意聽，想查清楚，我哋有好多疑問。」

死者胞兄對警務處處長蕭澤頤的回應滿意，指希望「查清楚」事件，他們仍有許多疑問。（陳浩然攝）

死者患思覺失調逾8年 每月覆診打針

死者胞兄指，全家人一直同住。弟弟生前從事油漆工作，與妻子結婚10年，但約8至9年前患上思覺失調。半年前開始，弟弟受到病情及藥物影響停止工作，需每個月覆診一次及打針改善病情，要靠殘疾津貼及單位分租維持生活，雖為人慳儉，但停工後生活捉襟見肘。

死者胞兄指警員站於窗台位置，與死者有一段距離不明白為何要開槍射心口。（陳浩然攝）

兄：弟弟與警員在單位門內、外對峙

案發一刻，胞兄並不在家，他向母親了解整件事的來龍去脈後，在家中向記者還原案發位置及經過。當時胞弟夫婦及母親3人在屋內，胞弟先在客廳對母親拳打腳踢，弟婦於房內衝出制止，同遭毆打，因此立即報警，目的希望警員協助及將胞弟送院。

據了解，3名衝鋒隊警員將母親救出單位外，便手持長棍及盾牌站於屋外鐵閘走廊，胞弟則在近大門廚房對開，期間鐵閘一直打開。胞兄表示，懷疑弟弟看到警員後受驚過度，走入廚房拿出一把菜刀，警員見狀喝令幾聲，着他放低武器，「喝咗細佬三、四聲，叫佢放低刀同埋鉸剪」，之後便開槍。母親因在門外親睹過程，悲慟不已；弟婦則因警方勸喻，當時一直留在房內。

死者胞兄引述母親憶述當日情況，指死者站於廚房對開位置。（陳浩然攝）

兄：滿意蕭澤頤回應 「咩結果我哋都願意聽」

胞兄認為，3名警員手持長棍及盾牌，在1.5米距離內可以作出更多的選擇，「個距離咁遠，點解要直接射心口呢？」

對於警務處處長蕭澤頤今日就事件的回應，胞兄稱：「都滿意嘅，佢肯關注呢件事，同埋展開公平調查‥‥‥咩結果我哋都願意聽，想查清楚，我哋有好多疑問。」被問及開槍警員要否向他們一家人道歉時，胞兄則指應該由他自己判斷：「我相信佢（開槍警員）都好大壓力！」

死者胞兄懷疑其弟看到警員受驚，於是進入廚師拿刀。（陳浩然攝）

警務處處長蕭澤頤今日（23日）出席活動時回應事件，強調重視事件，港島總區重案組會盡快全面調查，完成後會交報告予死因庭，建議法庭盡快作出研訊。蕭澤頤表示，警員用不同武力及槍械有嚴謹指引。被問及處理精神病患者，警方是否有特定指引及做法，蕭澤頤強調說：「不應標籤精神病患者，有無精神病，遇到同類事件都會按指引做行動。」

死者胞兄（右）對警務處處長蕭澤頤的回應滿意，指希望「查清楚」事件，他們仍有許多疑問。（受訪者提供）

▼死者家屬9月22日到灣仔警總抗議▼



死者胞兄及死者妻子到警總外抗議，希望警方還他們一個公道。（羅日昇攝）

死者妻子及死者胞兄，昨（22日）午身穿喪服及攜帶死者遺照，前往灣仔警總對開抗議。遺孀批評警方執法過度，指當日她已多番要求「唔好開槍」，事後十分後悔報警，聲淚俱下稱：「報警係叫你幫助我，唔係叫你（警方）殺死我老公，點解你（警方）要咁殘忍打死佢？我真係接受唔到！」她指，今日抗議是希望還丈夫一個公道。警方重申，開槍決定符合警隊守則，會向死因裁判法庭提交調查報告。

▼北角開槍案事發當日▼



傷者由救護員抬到地面，再送上救護車。（街坊提供片段截圖)

事發於上周日（15日）晚上9時19分左右，警方接獲姓韓女子（41歲）報案，指其丈夫襲擊她及其家姑。衝鋒隊警員到場處理時，有人持利器逼近警員，最終警員開槍制止該名38歲男子，他胸部受槍傷，昏迷送往律敦治醫院治理，至晚上10時39分被證實死亡。警方指，當時疑犯與警員相距僅1.5米，開槍是別無選擇。

上周日（15日）事發後，警員及救援人員在場調查。（羅日昇攝）

死者遺體由仵工舁送殮房。(李家傑攝)

▼事發後現場環境▼



涉案單位門外地上有血迹，估計正是疑犯與警員對峙的位置。（翁鈺輝攝）