港鐵45周年｜鐵路嘉年華周三起免費玩　必打卡8米高巨型充氣列車

港鐵周三（25日）起將一連5日在中環海濱活動空間舉行45周年「Chill Fun鐵路樂園」，設有機動遊樂設施如「小火車」、攤位遊戲，以及8米高巨型充氣列車，供市民拍照打卡。不過，須預先登記的周末場次已爆滿，市民可於周三至周五免費入場，毋須預約。



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港鐵周三（25日）起一連5日在中環海濱活動空間舉行45周年「Chill Fun鐵路樂園」，全場最矚目的打卡點，為一列8米高的巨型充氣列車，是首次置放於戶外地方，旁邊置有由迷你版列車、港鐵吉祥物及馬賽克車站組成的立方體；另外有「高鐵隊長」及「機鐵仔」會與「飛天小列車」懸空於約3米上。

另外，屯門車廠的3部維修車亦會展出，包括電動牽引車、輕鐵路面路軌兩用車，以及有助在非行車時間的「黃金兩小時」快速維修的路面路軌兩用車；港鐵首輛電動巴士亦會登場。

其中一個機動遊戲「伴你高飛」。（梁鵬威攝）

免費體驗模擬駕駛室 機動遊戲須付費

免費體驗的設施有「Pop-up 駕駛室」，是車長日常訓練的模擬駕駛室，首度於戶外展出，市民更可「扮演」車長按廣播、關門及開車掣。此外，現場設有「鐵路『區』樂部」，讓市民一邊玩迷宮，一邊認識港鐵部份車站及商場。

現場亦設不同攤位遊戲、大型充氣滑梯「鐵路未來樂園」，讓市民認識擬或正興建的新鐵路項目，包括古洞站、洪水橋站、小蠔灣站、屯門南延線、東涌線延線及北環線。刺激一點的機動遊戲則有「Chill Fun鐵路遊」，即移動小火車，及稍升高離地繞圈的「伴你高飛」。以上遊戲須以2至3個代幣付費，每65元換10個代幣。

金澤培表示，希望透過嘉年華展現鐵路和社區發展。（梁鵬威攝）

港鐵公司行政總裁金澤培表示，希望透過嘉年華展現鐵路和社區發展，讓市民多了解鐵路運作服務。他續稱，港鐵自1979年觀塘線開通，至目前貫通全港18區，是「幾代鐵路人同市民一起創造」。

他又指，是次嘉年華邀請了1.5萬名學生和社福機構的有需要人士參加，另外亦有本地著名歌手表演。