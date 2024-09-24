居屋2024｜10月3至23日接受申請　上期1100人被揭在港持住宅遭DQ

房屋委員會今日（24日）公布「居屋2024」將於10月3日上午8時正開始接受申請，直至10月23日晚上7時正為止，為期三個星期；預計於今年第四季進行攪珠，並在明年第二季開始選樓。



房委會提醒申請人，自「居屋2023」開始，綠表與白表申請者一樣，在遞交申請截止日期前的24個月起計直至購買單位時，均不得在香港擁有住宅物業。房屋署已與土地註冊處建立資料比較及核對機制，並透過機制在上一期居屋申請者中審核出超過1,100個申請者擁有香港住宅物業的記錄，房屋署已取消有關申請（俗稱DQ），以及按個別情況作出檢控。



「居屋2024」共涉及7,132個單位，五個位處啟德、油塘、觀塘、東涌及屯門多個不同地區新建居屋發展項目，實用面積介乎約17.3平方米至約47.4平方米（約186平方呎至約510平方呎）。較大單位（實用面積約41.1平方米至約47.4平方米（約442平方呎至約510平方呎））佔推售單位總數約四分之一。

另外，截至今年7月31日，亦有約70個在「居屋2020」、「居屋2022」和「居屋2023」因買賣協議撤銷而收回的單位及新一批約350個租者置其屋計劃回收單位。