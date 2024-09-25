失婚髮型師涉強姦女舊客　事主稱被姦時掐對方下體　被告大喊好痛

失婚髮型師涉強姦舊客案續審，女事主X今午(25日)在高等法院作供，她稱因看到被告在Instagram 提及家事的帖文，遂發訊息慰問，被告便約她外出，並戴她到一停車場，又給她叫「草」的煙狀物，她理解是煙草便吸了數口，之後又叫她放三角形物入舌底，她確認非毒品才吞下，惟她即覺不適，便遭被告。她稱被告帶到髮型屋，被告又跟她入廁所，她稱二人曾拉扯，但她當時因很急，忍不住在被告面前脫褲，並坐在馬桶上，最後遭被告強姦。她又稱性交期間曾掐被告下體，被告即大喊：「好痛。」又罵她：「黐線。」事後叫她不要告訴人，否則「好大鑊」。



被告楊培章，32歲，否認一項強姦罪，指他於 2021年10月8日，在上水龍琛路某處所內強姦X(案發時26歲)。

被告楊培章否認一項強姦罪。(朱棨新攝)

被告給X吸食「草」X理解是煙草

X下午透過視像系統作供，指被告於案發前在Instagram發帖文，講及與妻子的感情、家庭等問題。她遂問被告發生何事，被告未有透露，但相約她外出聊天，X同意。

被告案發當日開車來接她，並載她到黃金海岸停車場。兩人聊天時，被告取出煙狀物，聲稱是「草」，X理解是煙草，並吸食數口。此外，被告又取出三角形的物件，著X放在舌下。她向被告確認不是毒品後，才照做並把該物件吞下。

X稱因尿急在被告面前脫褲

X之後感到暈眩、口渴，被告指在店舖內準備了飲品，並開車載她至上水，並帶她到其髮型屋。X在髮型屋內先見到一男一女，她之後在洗髮椅坐下休息，被告突伸手摸她的胸和吻她。X按著被告的手制止，又表示要上廁所，但被告在廁所稱要幫她脫褲，兩人因此發生拉扯。惟X之後因尿急，遂在被告面前脫褲，並坐在馬桶，但當時未有小便。

被侵犯時掐被告陽具

她續指，其後遭被告拉入一間房內，被迫替他口交，被告繼而把她強姦。性侵期間，X曾掐被告陽具，被告即叫喊：「好痛。」又罵她：「黐線。」X指，被告在性侵她後叫她保密，又稱：「俾其他人知，我地會好大鑊。」

案件明續。

案件編號：HCCC225/2023