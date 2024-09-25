高鐵臥鋪｜10.1起升級智能復興號　往北京車程縮1小時　票價大增

高鐵香港段今年6月推出來往北京及上海的臥鋪列車，中國國家鐵路集團有限公司及港鐵網站今日（25日）公布，10月1日起兩架臥鋪列車會升為「復興號」智能動臥列車，優化沿途停站以壓縮行車時間，包括北京西綫取消經東莞南站，上海虹橋綫增加寧波站。香港出發時間會延後，回程列車則會提早，其中由香港西九龍站前往北京西站列車，將延遲逾1小時開出，但維持翌日凌晨6時53分到，即縮短約1小時車程。相關票價大幅增加，其中往北京的最貴下鋪票價漲價36%，二等席票價大增約46%。



另外，車內設施也會優化，每個臥位提供獨立充電插座，不用再四位乘客用一個插座；並設特等座、為旅客提供梳洗用品包及增加每卡車廂至3個洗手間等。港鐵指9月30日會在原定班次額外開出首班新「復興號」列車前往北京西站，並於10月1及2日加開往北京及上海臥鋪列車，並全面升級為「復興號」，全新列車車票已於今日開始發售。



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由10月1日起,來往香港西九龍站及北京西站和上海虹橋站的臥鋪班次均會由復興號卧鋪列車提供服務。（港鐵提供）

中國國家鐵路集團有限公司今日在其微信公眾號發文指，10月1日起，香港西九龍來往北京西及上海虹橋的高鐵動臥列車將會全面升級成新研製的「復興號」智能動臥列，車次由D909/910及D907/908，更改為升級版的G897/898及G899/900車次。

中國鐵路稱，列車升級後旅行時間壓縮，沿途停站優化，包括香港出發時間延後，回程列車則會提早抵港。港鐵高鐵官網亦有更新資訊，指上海虹橋綫新增寧波站。

由10月1日起,來往香港西九龍站及北京西站和上海虹橋站的臥鋪班次均會由復興號卧鋪列車提供服務。（港鐵提供）

臥鋪下鋪票價增36%至人民幣3596元

港鐵網站暫未更新港元票價，但根據網站人民幣票價，香港往北京最貴的臥鋪下鋪票價大增，由原來人民幣2,644.5元增至最新人民幣3,596元，最貴票價增36%，最便宜的二等座也由原來人民幣854元增至1,248元，大增約46%。新增的特等座則售人民幣2,247元，與原來上鋪價格相近。

至於往上海列車則取消高級動臥，最貴的下鋪售人民幣2,399元，較之前高級動臥下鋪的人民幣2,722元稍稍便宜12%，但較原來下鋪人民幣1,386元貴73%。最便宜的二等座則售人民幣769元，較原來709元加價約8.5%。

新列車時間表如下：

香港西九龍往北京西（車次G898）

出發：晚上7時26分（較原來車次晚約1小時）

到達：翌日清晨6時53分

行車時間：11小時27分鐘（較原來車次快約1小時）

其他：取消東莞南站



北京西往香港西九龍（車次G897）

出發：晚上8時13分

到達：翌日清晨7時45分（較原來車次早約1小時）

行車時間：11小時32分鐘（較原來車次快約1小時）

其他：取消東莞南站，廣州站改為廣州南站



香港西九龍往上海虹橋（車次G900）

出發：晚上8時5分（較原來車次晚16分鐘）

到達：翌日清晨7時（較原來車次晚15分鐘）

行車時間：10小時55分鐘

其他：增加寧波站



上海虹橋往香港西九龍車次G899）

出發：晚上8時15分

到達：翌日清晨7時20分（較原來車次早9分鐘）

行車時間：11小時5分鐘（較原來車次快9分鐘）

其他：增加寧波站



復興號卧鋪列車車廂内部設計採用暖木及大地色系，軟臥包間設四個有獨立充電插座的臥鋪床位。（港鐵提供）

復興號卧鋪列車車廂内部設計採用暖木及大地色系，軟臥包間設四個有獨立充電插座的臥鋪床位。（港鐵提供）

座椅基於人體工程學進行優化 增設特等座

至於在設備方面，中國鐵路稱「復興號」智能動臥列車全列編組16卡，包括2卡座位車、一卡餐車/臥鋪車、13輛臥鋪車組成，與現有臥鋪列車相比載客量有所增加，共652人，包括一等座24人、二等座90人、臥鋪538人。

另外，8號車廂專門設置一個無障礙臥鋪包間及無障礙洗手間，並增加盲文標識設施，洗手間增至42間、電熱水爐17個。所有座椅均基於人體工程學進行了優化，一等座椅增加可調節頭靠，在扶手小桌板基礎上增加使用體驗更好的背板小桌板；二等座椅在靠背上增加了USB充電接口。

港鐵網站則補充，列車增設特等座，讓旅客有多一個舒適的座位選擇，並會為旅客提供梳洗用品包、拖鞋、衣架、閱讀燈、衣帽鈎，每個鋪位提供獨立的充電插座，每卡增加至3個洗手間並設額外洗手盆，方便梳洗等。

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中國鐵路：要打造「移動的星級酒店」 減低噪音及推出粵式餐飲

中國鐵路又指，列車會採用全方位、分區域隔音降噪措施，包間內噪聲更低，空調機組均採用變頻技術，溫度調節更精準，產生噪音更小，指要打造「移動的星級酒店」。另外首次探索引入「管家式」服務，乘務員將兼任服務管家，為旅客就寢、盥洗、餐飲、答疑等提供呼喚式響應服務，並推出粵式特色餐飲等。

9.30額外增加首班「復興號」由西九龍站往北京西站

港鐵稱，9月30日除原定班次，會額外增加首班「復興號」臥鋪列車由香港西九龍站開往北京西站；10月1日及2日，會每天各開一對來往西九龍站至北京西站及西九龍站至上海虹橋站的臥鋪列車班次，並開始全面使用復興號臥鋪列車。

港鐵晚上發新聞稿補充，高鐵香港段自2018年9月通車以來，客運量持續上升，今年首8個月更突破1,700萬人次，按年增長45%；在上海虹橋綫增加波站後，現時高鐵香港段的直達站點達80個。