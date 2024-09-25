居屋2024｜「樓王」啟盈苑B座1梯31伙　每層僅兩升降機到達

【居屋／啟盈苑／高曦苑／安柏苑／裕興苑／兆湖苑／綠表／白表】新一期「居屋2024」推售5個新盤，合共提供7,132個單位，七折出售，將於10月3日至23日接受申請，預計今年第四季攪珠，明年第二季揀樓。



根據房委會售樓簡介資料，位於啟德的「樓王」啟盈苑，雖然平均呎價達9,230元，但在B座，竟出現1梯31伙的奇怪設計，每層更只得兩部升降機到達。啟盈苑亦是5個新居屋中，唯一有1呢納米盤」的屋苑。另外，5個屋苑大部分單位都屬「開門見廁」，而油塘高曦苑更是全部單位都屬此戶型。



今期居屋7,132個單位，平均呎價大約為270萬元。單位實用面積介乎186平方呎至510平方呎，當中超過442平方呎的單位佔總數約四分一。

（政府新聞處圖片）

居屋2024｜啟盈苑

啟德啟盈苑提供1,736個單位，是今期第二大屋苑。屋苑單位實用面積186至448平方呎，售價143萬至467萬元，平均呎價9,230元。根據售樓簡介資料，A座共31層有單位，每層共26個單位，而B座有30層，每層共31個單位。

不過，大廈僅設有6部升降機，每層只得2部升降機可以到達。以每部升降機可到10層估計，B座或會出現平均155戶共用一部升降機的情況。

根據屋苑模型，A座1樓至31樓21號單位面積約277平方呎，屬開放式單位，扣除廚廁有一個長方形客飯廳，勉強可以間一房，但餘下的客飯廳就沒有窗戶，可能較迫夾。

至於最細單位186平方，是位於B座的4號單位，扣除廚廁後，相信客廳僅餘下100平方呎左右，買家在裝修上要多花心思。

另外，B座23、24、27、28號單位建於地下廢物收集站及垃圾存放處之上，而A座13、14號，及B座14、19號單位，則「對正」地下垃圾及物料回收房，低層住戶需要注意。

居屋2024｜高曦苑

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油塘高曦苑僅得一座大廈，提供864個單位，全部都是「開門見廁」，實用面積介乎375至478平方呎，屬較大單位，當中75%為375至384平方呎的單位，餘下25%則為470至478平方呎的單位，售價255萬至394萬元，平均呎價7,610元。另外，高曦苑由地下低層3樓至平台2樓，設有安老院舍暨長者日間護理單位。

根據屋苑模型，3樓至38樓22號單位面積約379平方呎，雖然沒有房間，但客飯廳有足夠面積間出一間房。間兩房亦未嘗不可，不過客飯廳面積會較細。

居屋2024｜安柏苑

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觀塘安柏苑是今期最少單位的屋苑，提供420個單位，單位實用面積介乎291至498平方呎，售價177萬至373萬元，平均呎價7,020元。大部分單位與高曦苑一樣，屬「開門見廁」戶型。據1樓至17樓3號單位模型，實用面積407平方呎，本身已經間了一房，餘下長型客飯廳。

值得一提的是，安柏苑是最早入伙的屋苑，預計關鍵日期為明年3月31日。不過，項目位於安達臣道石礦場，現時仍缺乏交通配套，未來出入要依賴附近的公共運輸交匯處，運輸署計劃設4條巴士線，分別前往鑽石山、深水埗、九龍站及中環林士街。

安柏苑附近亦缺乏社區設施，最近的街市位於安泰邨、寶達邨或秀茂坪商場；體育館、圖書館、社區會堂等設施，最快要2027年才落成。

居屋2024｜裕興苑

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東通裕興苑是今期最近海的屋苑，共有2座、1,344伙，實用面積285至510平方呎，售價151萬至345萬元，平均呎價6,240元。屋苑3成單位為469至510平方大單位；大部分層數有20個單位，過半有海景，5至12號單位則望向新落成的翔東邨。除翔東平方邨，裕興苑附近亦有2018年入伙的迎東邨，生活配套可算完備。

據屋苑模型，A座2樓至29樓5號單位是今期最大戶型，實用面積510平方呎。單位有預設有一房，但有足夠位置再間兩房，不過客廳就會無窗。值得留意的是，5號單位與4號單位開則對稱，不過，5號單位望樓，4號單位則望海，預計將更為搶手。

居屋2024｜兆湖苑

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今期第一大屋苑是位於屯門的兆湖苑，共有3座2,768個單位，佔今期全數單位近四成。單位實用面積297至480平方呎，售價156萬至324萬元，平均呎價5,980元，是今期最平屋苑。

項目鄰近兩個輕鐵站，亦有數條公共屋邨，毗鄰的新屯門中心商場，配套完善。不過，項目西面的斜坡上，有零散山墳，部分單位或會對正。

另外，向東至東南部分中層或以上單位，預計可越過湖山遊樂場，遠望屯門河甚至屯門避風塘一帶景色，是除了啟盈苑外，少有望海單位。部分單位亦預計可望到蝴蝶灣泳灘、甚至赤鱲角機場。

據B座6樓至23樓16號單位模型，面積479平方呎，是少有的兩房單位，客廳呈長方型。兩間房、客廳都有窗戶，可望到平台的籃球場，對面則是兆苑和旁邊的蝴蝶邨公園。