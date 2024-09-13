港島東白表居屋三房戶　550萬平沽　呎價8600蚊有找！

美國將進行議息，市場人士預期當局將減息，樓市交投似加息。筲箕灣居屋東駿苑一伙高層三房大單位最新於自由市場以550萬元易手，呎價約8,594元。



美聯物業助理聯席董事黎泳傑表示，該單位為東駿苑B座高層9室，實用面積約640平方呎，三房間隔，屬屋苑較大單位。原業主於近期以自由市場價叫價580萬元放盤，即獲新買家垂青。新買家為家庭客，見單位間隔寬敞，最終議價以550萬元成交，折合呎價約為8,594元。

屋苑較少自由市場價成交

代理指，屋苑甚少有已補地價單位放盤，是次單位成交屬市價偏平水平。

原業主於2006年同樣以自由市場價270萬元購入單位，持貨18年，帳面獲利280萬元，單位升值1倍。