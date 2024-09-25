大圍居屋兩房468萬未補地價沽　業主4年前入市、蝕近1球離場

撰文：李明珠
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樓價回落，部份居屋業主亦需蝕讓離場。大圍居屋美盈苑一伙兩房單位，最新以未補地價468萬元沽出，呎價10,517元，屬市價成交。原業主4年前高位入市帳面蝕讓90萬元，單位貶值近2成。

萬方地產區域經理葉搏麟表示，該單位為美盈苑高層5室，實用面積445平方呎，兩房兩廳間隔，望開揚山景，附帶企理裝修。原業主最初以「平手價」558萬元未補地價放售單位，放盤5個月後終獲新買家議價以468萬元成交，累減90萬元，折合呎價10,517元。

持貨4年貶值近2成

代理指，屋苑對上一宗同類成交於8月促成，單位位處中層，同為5室，成交價400萬元，即是次單位造價較近期同類高約17%。

原業主於2020年7月以558萬元未補地價購入，持貨4年轉手帳面虧損90萬元，單位期内貶值17%。

沙田美盈苑。（歐嘉樂攝）
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