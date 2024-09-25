直擊都江堰大熊貓研究中心基地　安安可可鄰居愛爬樹　BB公仔吸睛

中央向香港送贈的一對大熊貓「安安」與「可可」明日（26日）赴港，《香港01》今日（25日）到訪四川成都都江堰基地，是即將「離鄉別井」大熊貓的檢疫地方。有旅客知悉香港有新的大熊貓，都稱感興趣來香港，也有人建議港府，參考成都設置大熊貓裝置供遊客拍照，而該基地設有文創區，有初生出的熊貓BB公仔，是模仿20日大的BB設計。



熊貓基地飼養了不少大熊貓。（蘇煒然四川直擊）

中國大熊貓都江堰基地是培育大熊貓的研究中心，由於香港政府在四川大地震時捐款賑災，所以持回鄉證港人可以免費入場。

熊貓基地飼養了不少大熊貓，「吉福」大熊貓活潑好動，牠咬著支竹爬上樹，躺在樹幹上慢慢享受。（蘇煒然四川直擊）

中國大熊貓都江堰基地是培育大熊貓的研究中心，港人持回鄉證可以免費入場。（蘇煒然四川直擊）

基地有售大熊貓雪條，大受迎歡。（蘇煒然四川直擊）

檢疫區不對外開放，遊客無法接觸「安安」和「可可」，但基地飼養了不少大熊貓。「吉福」大熊貓活潑好動，牠擔住支竹爬上樹，躺在樹幹上慢慢享受；他的朋友「春雨」就比較文靜，躺在草地上醫肚。

熊貓基地飼養了不少大熊貓，「吉福」大熊貓活潑好動，牠咬著支竹爬上樹，躺在樹幹上慢慢享受。（蘇煒然四川直擊）

現場有不少旅客專程來看熊貓，來自泰國的Cean，對香港有熊貓BB感興趣，她指熊貓基地內被熊貓包圍，感覺很好，香港可以模仿；香港旅客劉先生指，知悉四川有與黃鴨聯乘，有一隻大型大熊貓自拍公仔，認為港府可以參考，吸引更多人參觀。

大熊貓「春雨」比較文靜，躺在草地上醫肚。（蘇煒然四川直擊）

基地亦設有文創區，供遊客購買紀念品，除了有大熊貓周邊，還有初生出的熊貓BB公仔，是模仿20日大的BB毛色、體重、體形設計。

基地設有文創區，有不少大熊貓產品。（蘇煒然四川直擊）

▼9月25日 《香港01》到訪四川成都都江堰大熊貓研究中心基地▼

