大熊貓｜安安可可性格如何？奶爸：安安威猛為食　可可喜愛獨處

中央贈港的一對「國寶」大熊貓安安、可可，明日（26日）將抵達香港，正式入住海洋公園。海洋公園今日（25日）社交網站發布新一集《奶爸在哪兒》，一早已到四川與安安、可可相處的「Matt奶爸」先為港人介紹牠們，指安安對身邊事物十分好奇，又笑言牠與樂樂一樣為食；而可可則「好識享受Me Time」。



樂樂問道，「Matt奶爸，你照顧咗安安同可可咁耐，你對佢哋嘅印象係點㗎？」（海洋公園圖片）

海洋公園以搞笑方式發布最新帖文，模擬大熊貓樂樂與「Matt奶爸」視像通話，樂樂問道，「Matt奶爸，你照顧咗安安同可可咁耐，你對佢哋嘅印象係點㗎？」

「Matt奶爸」回應指，雄性的安安「面尖尖，四肢修長」，雖然「睇落威猛」，但其實「好溫柔」。他又笑言，安安與樂樂一樣，「都好鍾意食嘢」。以「Matt奶爸」的觀察，安安對身邊事物十分好奇，「成日都四圍探索」。

至於可可，首次出現的「Wing奶媽」則形容，其外表「有啲似盈盈，塊面圓圓地，手腳比較短」。「Wing奶媽」又指，可可「好識享受Me Time，自己一個慢慢食嘢、慢慢嘆」。

樂樂則表示，在海洋公園的「奶媽、奶爸」亦已經準備好安安、可可的新家。（海洋公園圖片）

樂樂則表示，在海洋公園的「Mandy Tang奶媽」及「Kevin奶爸」亦已經準備好安安、可可的新家，又表示「好期待佢哋加入公園呀！」

▼大熊貓安安、可可照片▼



▼9月25日 《香港01》到訪四川成都都江堰大熊貓研究中心基地▼

