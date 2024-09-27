十一國慶｜公共交通情況一文看清　九巴城巴加強口岸線服務

國慶75周年處處有活動，港鐵推出75折優惠，專營巴士亦有小童免費搭巴士等。假期料有不市民外出或北上，九巴十一黃金周期間會加強各通宵路線服務。港鐵亦宣布明日（28日）起至10月13日多條鐵路線列車服務，共增加約950班車。相關交通資訊一文看清。



市民10月1日搭乘港鐵大部分路線享有75折優惠（資料圖片）

港鐵

港鐵表示，10月1日75折車費優惠當日，8條鐵路線將主要於下午及晚間加密班次，方便乘客外出與親友相聚、參加國慶慶祝活動及欣賞維港煙花匯演等，包括港島綫、荃灣綫、觀塘綫、南港島綫、東涌綫、東鐵綫、屯馬綫及迪士尼綫。

至於本周六至10月13日期間，港島綫、南港島綫、東鐵綫及迪士尼綫將於不同日子及時段加密班次。其中南港島綫及迪士尼綫會在早上及晚上時段加强列車服務，方便乘客前往及離開海洋公園及香港迪士尼樂園；東鐵綫南行及北行班次亦會比平時頻密。

九巴及龍運

九巴國慶期間將加強口岸線服務。（九巴提供）

九巴及龍運稱因入境處預計黃金周出入境人次高達1,003萬人次，將按實際客量情況加強邊境口岸線及相關接駁路線，疏導乘客。相關路線如下：

另外九巴指已特別向運輸署申請，加強市區及落馬洲（皇崗）口岸的連接，於黃金周人流高峰的特定日子，包括來往港澳碼頭及元朗的N368；同時開設通宵特別線N276 來往天水圍至新田 皇巴站。

城巴10月1日至10月7日將加強城巴機場快線、口岸及各旅遊景點的巴士服務。（城巴提供）

城巴

城巴10月1日至10月7日將加強城巴機場快線、口岸及各旅遊景點的巴士服務，合共增加近300班車。兩部「觀光城巴」開篷巴士將披上國慶主題，更將於黃金周期間提供最密10分鐘的班次。

黃金周期間，城巴多條口岸線及機場快線將配合需求加班，其中城巴機場快線A21往市區方向，將於人流高峰時段加強至最密8分鐘一班，便利旅客從機場或港珠澳大橋香港口岸直達油尖旺旅遊景點。

另外，城巴將於10月1日晚上開辦特別班次22R，接載市民及旅客由啟德站前往承豐道及啟德郵輪碼頭，避開傳統人潮高峰地點，以嶄新角度觀賞煙花，匯演結束後提供回程班次，客滿開出。