2012年南丫海難釀39死事件　死因庭排期明年5.6研訊

2012年南丫海難造成39人死亡，死因庭今(27日)進行第2次研訊前檢討，並定於2025年5月6日召開死因研訊，預計需時60天，據悉聆訊將不設陪審團，並會由死因裁判官周慧珠處理。7名死者的親屬會出席，包含410名證人的證供的死亡調查報告，已交研訊中的利害關係方。



法庭將於明年1月14日舉行第三次研訊前檢討，以向死者親屬提供更多資訊，及處理聆訊相關事宜。



南丫海難。(getty image)

39 名遇難者為區曉霖、鄔寶甜、張月媚、許嘉偉、李瑞蘭、郭亮瑩、蘇貴媛、林日、司徒英、伍彩霞、郭文曦、張頌軒、徐蓮好、王惠娥、林基玉、比索志豪、梁頌彩、IE, HWIE WENDY、黃麗珍、黎翠玉、徐志偉、陳敏盈、陳榮基、鄭燕蘭、劉靜嵐、梁家杰、李詠梅、甄子祈、古文昌、趙少琼、林蔚懿、胡毓芬、傅玉靈、林嘉敏、劉文麗、陳巧鑾、鄭先鑫、何黃佩蘭、徐凱盈。他們於2012年10月1日晚，在南丫島對出海上遇難。

死因庭原決定不會召開研訊，3名死者家屬2022年6月入稟高等法院要求召開，初時未有成功，家屬後來提出上訴，上訴庭去年7月下令召開死因聆訊。

案件編號：CCDI 1075-1113/2012