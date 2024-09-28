國慶無人機表演．足本重溫｜徐悲鴻六馬齊奔躍維港　萌爆熊貓現身

為慶祝國慶75周年，旅遊發展局今晚（28日）於灣仔海濱上演「香港馬騰盛世」無人機表演，動員1,500架無人機，首次展現國畫大師徐悲鴻的4幅藝術作品，亦有多幕香港今昔風貌圖案，包括漁村、港灣、九龍城寨等。周四晚（26日）的預演，有市民拍攝發現有「彩蛋」，多幕與大熊貓有關，除了盈盈、樂樂一家四口外，亦有剛剛到港的安安、可可，6隻齊現維港上空。《香港01》直播足本重溫。



徐悲鴻最知名作品之一《群奔》，六匹馬齊頭並進，勢不可擋。（歐陽德浩攝）

9月28日晚「香港馬騰盛世」無人機表演500 架無人機表演內容將呈現多個香港本地特色場景和國慶元素，以及國畫大師徐悲鴻的四幅著名畫作。第一個場景漁．村，在維港上空展現香港昔日漁村風貌。（歐陽德浩攝）

旅遊發展局9月26日晚在灣仔海濱預演「香港馬騰盛世」無人機表演，可見圖案有兩大兩小大熊貓，代表盈盈和樂樂與牠們的一對龍鳳胎。（市民Winnie Lam提供）

「香港馬騰盛世」無人機表演由旅發局主辦，徐悲鴻美術館及鴻佑文化贊助。為慶祝國慶 75 周年，1500 架無人機表演內容將呈現多個香港本地特色場景和國慶元素，以及國畫大師徐悲鴻的四幅著名畫作。

十一個場景有不少香港元素，第一個場景漁．村，在維港上空展現香港昔日漁村風貌；而場景九龍城寨，就展示在城寨天台抬頭看飛機掠過，昔日九龍城獨有情懷，喚起集體回憶。

9月28日晚旅發局國慶無人機表演，灣仔海濱入夜後人愈來愈多。（倪清江攝）

9月28日晚旅發局國慶無人機表演，灣仔海濱入夜後人愈來愈多。（歐陽德浩攝）

9月28日晚旅發局國慶無人機表演，灣仔海濱入夜後人愈來愈多。（歐陽德浩攝）

今次表演焦點所在的徐悲鴻畫作會在場景六至八出現，主題依次為獅子山精神、駿馬、群奔之力及紫荊花，四個主題分別取材自徐悲鴻的作品《新生命活躍起來》、《天馬行空》、《群奔》及《紫荊花》。

到尾二場景當然不少得近日香港大熱的大熊貓，廣受歡迎的國寶好朋友華麗登場，預告國寶新力軍將為大家帶來歡笑和喜悅。最後一個場景無人機表演將以「慶祝國慶」字樣作結。

昨日考試結束今日欣賞無人機匯演 港大內地生：放鬆身心

來自北京的港大學生周同學笑說小學的課本便介紹徐悲鴻的作品，所以對內地人而言非常熟悉。他又稱，過去在內地未曾看過無人機，今日更特地攜帶相機拍攝精彩一刻。「北京不讓飛，不讓放煙花。」

來自山東省、同樣就讀港大的胡同學來港逾一年，適逢昨日考試結束，今日便欣賞無人機匯演，以放鬆身心。他又指，曾到訪徐悲鴻的故居，因此對無人機匯演感到期待。

「香港馬騰盛世」無人機表演

日期：2024年9月28日

時間：晚上8時

地點：灣仔海濱 (灣仔渡輪碼頭畔主題區及HarbourChill海濱休閒站一帶)

