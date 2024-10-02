天氣漸涼　流感升溫！

過去一星期漸有秋意，走在街上涼風送爽；但作為普通科門診的醫生，心情不禁緊張起來，因為每年氣溫驟降時，就代表流感高峰期正逐漸迫近。



撰文：新界西醫院聯網家庭醫學及基層醫療部副顧問醫生吳啟文醫生



疫苗是最有效預防流感的方法，高風險人士例如長期病患者、長者及幼童應及早接種。

自新冠疫情後，市民一旦出現上呼吸道感染病徵，他們都「早有準備」，為自己進行快速測試，檢驗是否患上新冠，部份快測甚至能測出流感、呼吸道合胞病毒。方便的工具，令市民對流感不再陌生。

不過，在診症過程中，我發現不少患上流感的病人都未曾接種流感疫苗。疫苗的保護作用，相信大家都耳熟能詳 —預防患上流感、減輕病徵、避免併發症等。在我的診症經驗中，有接種疫苗的病人的病徵通常比較輕微。曾經有一位已接種流感疫苗的長期病患者，因為同住家人患上流感，他進行快測後發現自己同樣確診流感。幸好的是他本人沒有太嚴重的病徵，但聽他形容平時健康的家人卻因流感而病得十分辛苦。

醫護人員陸續於9月19日起接種流感疫苗，除了希望減低因呼吸道感染而發病及缺勤的情況，亦可以避免把流感傳染給易於因流感而引致併發症及死亡的高危病人。

也許是經歷數年疫情，市民對於接種流感疫苗變得鬆懈。去年，65歲以上長者的季節性流感疫苗接種率僅得五成。然而，流感對小朋友、長者和長期病患者都來得特別兇險—它絕對不止是普通傷風感冒。市民絕對不能等到病毒「殺到埋身」才驚覺流感的嚴重性。

流感除了引致上呼吸道感染，身體上其他系統亦會受到影響，有可能會併發出肺炎；本身有哮喘、慢性阻塞性肺病的病人，感染流感後有可能誘發急性發作，出現呼吸困難，嚴重者更要入院！流感亦會增加心臟的負荷，誘發心臟病、急性心臟衰竭等不容忽視的後果。另外，新聞中亦常看到小朋友感染流感後併發腦炎的嚴重個案，部分甚至不幸離世。

要預防流感，接種流感疫苗便是最有效的方法，簡單又直接。醫管局的季節性流感防疫注射計畫於上星期四（9月26日）已經開始，為合資格病人接種流感疫苗，包括6個月至18歲以下及50歲或以上定期覆診的長期病患人士、接受產前檢查的孕婦，和18至49歲獲證明的智障或傷殘人士和領取綜援的長期病患人士。合資格病人毋須預約，可以按原定覆診日期到診所接種疫苗；如病人短期內毋須覆診，亦可以親臨或致電所屬診所安排接種。

由於疫苗需要約兩星期才會在人體內產生有效抗體，所以所有市民也應該把握時機，及早在社會踏入流感高峰期前接種疫苗，守護自己的健康！

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

