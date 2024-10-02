天氣漸涼 流感升溫！
過去一星期漸有秋意，走在街上涼風送爽；但作為普通科門診的醫生，心情不禁緊張起來，因為每年氣溫驟降時，就代表流感高峰期正逐漸迫近。
撰文：新界西醫院聯網家庭醫學及基層醫療部副顧問醫生吳啟文醫生
自新冠疫情後，市民一旦出現上呼吸道感染病徵，他們都「早有準備」，為自己進行快速測試，檢驗是否患上新冠，部份快測甚至能測出流感、呼吸道合胞病毒。方便的工具，令市民對流感不再陌生。
不過，在診症過程中，我發現不少患上流感的病人都未曾接種流感疫苗。疫苗的保護作用，相信大家都耳熟能詳 —預防患上流感、減輕病徵、避免併發症等。在我的診症經驗中，有接種疫苗的病人的病徵通常比較輕微。曾經有一位已接種流感疫苗的長期病患者，因為同住家人患上流感，他進行快測後發現自己同樣確診流感。幸好的是他本人沒有太嚴重的病徵，但聽他形容平時健康的家人卻因流感而病得十分辛苦。
也許是經歷數年疫情，市民對於接種流感疫苗變得鬆懈。去年，65歲以上長者的季節性流感疫苗接種率僅得五成。然而，流感對小朋友、長者和長期病患者都來得特別兇險—它絕對不止是普通傷風感冒。市民絕對不能等到病毒「殺到埋身」才驚覺流感的嚴重性。
流感除了引致上呼吸道感染，身體上其他系統亦會受到影響，有可能會併發出肺炎；本身有哮喘、慢性阻塞性肺病的病人，感染流感後有可能誘發急性發作，出現呼吸困難，嚴重者更要入院！流感亦會增加心臟的負荷，誘發心臟病、急性心臟衰竭等不容忽視的後果。另外，新聞中亦常看到小朋友感染流感後併發腦炎的嚴重個案，部分甚至不幸離世。
要預防流感，接種流感疫苗便是最有效的方法，簡單又直接。醫管局的季節性流感防疫注射計畫於上星期四（9月26日）已經開始，為合資格病人接種流感疫苗，包括6個月至18歲以下及50歲或以上定期覆診的長期病患人士、接受產前檢查的孕婦，和18至49歲獲證明的智障或傷殘人士和領取綜援的長期病患人士。合資格病人毋須預約，可以按原定覆診日期到診所接種疫苗；如病人短期內毋須覆診，亦可以親臨或致電所屬診所安排接種。
由於疫苗需要約兩星期才會在人體內產生有效抗體，所以所有市民也應該把握時機，及早在社會踏入流感高峰期前接種疫苗，守護自己的健康！
《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。
「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。