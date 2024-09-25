秋冬防疫不可少　疫苗守護您我他

秋風送爽，天氣漸涼，同時悄然來臨的是流感與其他呼吸道疾病的高發季節，為我們的健康敲響了警鐘。在這個容易生病的季節，除了時刻注意個人與環境衞生外，接種疫苗如同為自己和家人穿上一層隱形防護衣，守護全家健康，安心享受秋冬美好。



撰文：醫院管理局質素及安全總監黃立己醫生



醫管局於九月二十六日 (星期四) 起在公立醫院及門診診所為合資格人士接種季節性流感疫苗，大家「快打針、勿鬆懈」，做好準備，保護自己與家人。（醫管局圖片）

本港常見呼吸道疾病除流感外，還有新冠病毒、肺炎鏈球菌、肺炎支原體、呼吸道合胞病毒及腺病毒感染等，呼吸道疾病風險持續存在，實在不容忽視。

很多人誤以為流感只屬普通「傷風感冒」，其實不然。流感是由流感病毒引起的急性呼吸道傳染病，傳播迅速，嚴重時可引發肺炎、腦膜炎等併發症，甚至危及生命，不可掉以輕心。而新冠肺炎自疫情爆發以來，對全球公共衞生安全造成巨大威脅，儘管疫情趨緩，但病毒仍在不斷變異，接種疫苗仍然是保護自己和家人的重要手段。

除了流感和新冠病毒，肺炎鏈球菌也是潛伏在我們身邊的隱形殺手。它可能寄居在我們的鼻腔中，當身體抵抗力下降時，便伺機而動，引發肺炎、腦膜炎、敗血症等嚴重疾病，尤其威脅長者、幼兒和慢性病患者。

季節性流感疫苗的功效是在於預防重症及減輕併發症嚴重程度，並非對流感免疫。（醫管局圖片）

至於肺炎支原體感染，大約每三至七年便可能出現一次社區爆發，長者或免疫力弱的人士可能會有肺炎、腦炎、腎功能受損和溶血性貧血等嚴重併發症，嚴重患者可用抗生素治療。現時並沒有疫苗可預防肺炎支原體感染，市民應保持良好個人及環境衛生。

另外，令不少家長「怕怕」的還有腺病毒及呼吸道合胞病毒(RSV)感染，兩者症狀均與流感、感冒相似。兒童、長者及免疫力受損人士較易感染腺病毒，除發燒、流鼻水、咳嗽外，更可能出現眼睛發炎或腸道感染病徵。目前沒有針對腺病毒的疫苗或抗病毒藥物可供治療，患者一般靠支援性治療及適當補充水分；至於RSV，一歲以下、抵抗力弱的嬰幼兒較易受感染，患者同樣可接受支援性療法紓緩病徵，若出現肺炎、中耳炎等，或須服用抗生素。

接種疫苗，正是抵抗疾病的利器。每年接種流感疫苗可有效降低感染風險，即使不幸「中招」，也能減輕病症，更快康復。新冠疫苗則能有效降低感染後出現重症、住院和死亡風險，為生命安全築起一道堅固防線。而肺炎鏈球菌疫苗則能有效預防相關疾病，為高危人群保駕護航。值得注意的是，流感、新冠和肺炎鏈球菌疫苗僅針對特定病原體產生免疫力，這些疫苗並不能預防普通「傷風感冒」，因為普通感冒是由過百種不同病毒引起。

那麼，哪些人需要接種這些疫苗呢？香港衞生署建議所有6個月或以上人士每年接種流感疫苗；新冠疫苗則建議所有符合資格人士接種，包括兒童、成人和長者。年屆50歲或以上於接種上一劑疫苗或感染新冠超過六個月後，在本年內應接種加強劑；至於肺炎鏈球菌疫苗，則建議65歲或以上長者、慢性病患者、免疫力低下人士等高危群組接種。

接種流感疫苗後，身體約需兩至四星期產生抗體，效力可持續至少六個月，秋天接種可趕及應付冬季流感高峰期。（醫管局圖片）

除了接種疫苗，我們日常生活也不能鬆懈，要時刻保持良好個人衞生習慣，例如勤洗手、保持室內空氣流通、避免前往人多擁擠的地方等，這些都是預防傳染病的有效措施，能幫助我們更好地抵禦病菌侵襲。

秋冬防疫，人人有責。接種疫苗，不僅保護自己，更是對家人和社會的責任。請諮詢您的家庭醫生，為自己和家人選擇合適疫苗，共同築起健康防禦網，擁抱健康秋冬。

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

