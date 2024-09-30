大熊貓BB｜龍鳳胎罕有「同框」　家姐小手手一舉動「超有愛」

大熊貓盈盈於8月15日誕下兩名可愛的龍鳳胎，不知不覺間已踏入一個半月，由於園方安排盈盈與一對小姐弟分別相處，兩姐弟少有一同合照。海洋公園今日（30日）發布牠們罕有「同框」照片及影片，一對大熊貓寶寶同床熟睡。姐姐睡覺時，更一度用「小手手」觸碰弟弟，溫馨之餘，不少網民亦大讚「超有愛」!



海洋公園又解釋合照由來，指是盈盈去「me time食嘢」時，細佬暫時回到護理團隊照顧，「順便同家姐短聚吓」。不少網民希望可以見到更多龍鳳胎同框場面。



海洋公園今日發布最新大熊貓BB照片，一對龍鳳胎罕有「同框」，同床趴睡。（海洋公園提供）

兩姊弟同床趴睡 家姐伸出「小手手」主動觸碰細佬

海洋公園今日發布最新大熊貓BB照片，一對龍鳳胎罕有「同框」，同床趴睡。兩姐弟看似睡得香甜，而姐姐亦似乎想念不見多時的弟弟，酣睡途中，轉側身向弟弟，更伸出「小手手」，主動觸碰弟弟，場面溫馨。

園方其後又表示，知道大家「實唔夠喉」，再發放一段影片，拍到本來趴睡的姐姐，曾經翻身，並爬到弟弟身旁，之後就伸出「小手手」，主動觸碰弟弟。由片段可見，兩姐弟體型繼續變大，黑白毛髮越見濃密，姐姐更已長出指甲。

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園方解釋片段由來，「而家盈盈同護理團隊，係輪住班咁照顧家姐同細佬，細佬就襯盈盈媽媽去 me time 食嘢時，返嚟磅吓重，順便同家姐短聚吓」。

不少網民留言派心心眼，又大讚「小編有料到」。有網民表示「好sweet好感動」，期待見到姐弟長大後互相追逐的模樣，亦有網民希望，兩姐弟可以保持相親相愛。

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