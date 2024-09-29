大熊貓BB｜家姐體重揭盅　盈盈母女齊打呵欠　「神同步」逐格睇

大熊貓盈盈於8月15日誕下兩名可愛的龍鳳胎，不知不覺間已踏入一個半月。園方現時安排盈盈與一對小姐弟分別相處，工作人員則會幫忙輪流照顧。最新片段顯示，家姐早前與盈盈同睡期間，竟一同打呵欠，母女「神同步」令網民嘖嘖稱奇，笑言「打喊露真係會傳染」。



另外，海洋公園昨日（28日）在社交平台公布，細佬的體重已超過1.4公斤，但沒有公布家姐的重量，「賣關子」要粉絲猜猜誰更重。謎底今日（29日）終於揭開，原來家姐重量已超過1.6公斤。



盈盈與家姐席地同睡，期間在同一秒內打呵欠，「神同步」超級可愛。（海洋公園提供）

藝人李靜儀（Heidi）留言：好可愛

海洋公園今日在社交平台發布「餅印系列」影片，片中盈盈與家姐席地同睡，母女睡姿本已神似，不時擺動身體，場面溫馨。母女雖然並非對望，但竟有心靈感應，在同一秒內打呵欠，「神同步」超級可愛。

不少網民嘖嘖稱奇，笑言原來「打喊露」會傳染一樣適用於熊貓，亦有大批網民留下心心眼，大讚母女得意，笑稱「有其母必有其女」。連藝人李靜儀（Heidi）亦留言：「好可愛」。

▼盈盈母女「神同步」打呵欠 逐格睇▼



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家姐重量超過1.6公斤重過細佬

另外，海洋公園昨日（28日）在社交平台公布，細佬的體重已超過1.4公斤，但沒有公布家姐的重量，反而與一眾大熊貓粉絲猜謎︰「你哋估下𠵱家係我（細佬）重啲，定係家姐重啲呢？」。

謎底今日（29日）終於揭開，原來家姐重量已超過1.6公斤。不少網民為家姐起新名字，稱牠為「肥家姐」，又感嘆一對小姐弟成長速度之快。

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